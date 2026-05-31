Osmangazi Belediyesi, kadın üreticilerin ekonomik hayatta daha güçlü yer alabilmesi adına yürüttüğü destek çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Daha önce birçok kez kurulan ve kadınların el emeği ürünlerini vatandaşlarla buluşturduğu Kadın Girişimciler Sokağı, bir kez daha Bursalılar için kapılarını açtı. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte kadın üreticiler hem ürünlerini tanıtma, hem de aile bütçelerine katkı sağlama fırsatı buldu. Osmangazi Meydanı'ndaki etkinlikte takıdan tekstile, ev dekorasyon ürünlerinden el işi tasarımlara, doğal gıda ürünlerinden hediyelik eşyalara kadar birçok ürün vatandaşların beğenisine sunuldu.

'Hepsi el emeği, göz nuru'

Kadın Girişimciler Sokağı'nı ziyaret ederek burada üretici kadınlarla bir araya gelen Osmangazi Belediye Başkan Yardımcısı Mutlu Esendemir 'Hepsi el emeği, göz nuru. Osmangazi Belediyesi olarak kadın üreticilerin yanındayız.' ifadelerini kullandı. Etkinlikte stant kurarak emek verdikleri ürünleri sergileyen kadın girişimciler de, desteklerinden dolayı Osmangazi Belediyesi'ne ve Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın'a teşekkür etti.

Bursalılar, alışveriş yaparak kadın üreticilere destek verirken aynı zamanda birbirinden özel ürünleri inceleme fırsatı buldu. Gün boyunca hareketliliğin yaşandığı etkinlik alanında vatandaşlar keyifli vakit geçirirken, kadın girişimciler de ürünlerini doğrudan tüketiciyle buluşturmanın mutluluğunu yaşadı.