Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt “Sarıkamış Harekatı’nın 109’uncu Yılı” anma etkinlerine katıldı. Sarıkamış şehitlerinin kahramanlığını simgeleyen Kardan Heykeller Sergisi’nin açılışına da katılan Bozkurt, ‘Vatanımız uğruna canlarını feda eden kahramanlarımızı bir kez daha rahmet ve minnetle anıyorum’ dedi.

Kars’ın Sarıkamış ilçesinde, Sarıkamış Harekatı’nın 109’uncu Yılı anma etkinlikleri çerçevesinde donarak hayatını kaybeden şehitler bir kez daha anıldı. Vatandaşların yoğun katılım gerçekleştirdiği etkinliğe, yerel yöneticiler, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı. "Bu Toprakta İzin Var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temalı etkinlikte vatandaşlar ellerinde Türk bayrakları ve meşaleler ile yürüyerek Kızılçubuk Zirvesi’ne ulaştı. Burada şehitler anısına ilk kez yapılan Kardan Heykeller Sergisi’ni gezen vatandaşlar, heykellerle fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmedi.

“Kardan heykeller anıtı yüreklerimizi ısıttı”

Törenler kapsamında, "Bu Toprakta İzin Var" ve "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" temalı programlara katılmasının ardından açıklama yapan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "On binlerce kahramanımızın can verişinin yıl dönümündeyiz. Bugün onların canı pahasına korumak için feci şekilde can verdiği toprakların üzerinde bulunuyoruz. Bu coğrafya yüz binlerce şehidin kanıyla vatan oldu. Bu nedenle Sarıkamış şehitlerimizin unutulmaz kahramanlıkları ve aziz hatıraları ile büyük gurur duyduğumu belirtmek istiyorum. Yürüyüşümüzün ardından Kardan Heykeller Anıtı’nın açılışını hep birlikte gerçekleştirdik. Yüreklerimizi ısıtan bu anıtta aziz şehitlerimiz için dualar ettik, hatıralarıyla bir kez daha onurlandık. Buradan bir kez daha kahramanlarımız nezdinde tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. Vatan toprakları uğruna canını feda edenlerin ruhları şad olsun’ dedi.