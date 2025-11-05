Esenyurt Temizlik Hareketi, ikinci haftasında Merkez Mahallesi’nde sürdü. Yenilenen temizlik filosu ve yapay zeka destekli temizlik planlama sistemiyle yürütülen temizlik seferberliğinde, Belediye Başkan Yardımcısı Nurhan Demir temizlik ekiplerine eşlik etti. Çalışmalar kapsamında sokaklar süpürülerek tazyikli suyla yıkandı, çöp konteynerleri dezenfekte edildi. Ekipler, mahallede yoğun bir temizlik çalışması gerçekleştirerek cadde ve sokakları tertemiz hale getirdi.

Esenyurt Belediyesi, ilçede temizlik hizmetlerini modernize etmek amacıyla 81 araçlık yeni bir temizlik filosunu hizmete aldı. Başkan Vekili Can Aksoy, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı desteği ve İlbank kredisi ile yalnızca 14 aylık kiralama bedeli karşılığında mülkiyeti tamamen belediyeye ait resmi plakalı araçları ilçeye kazandırdıklarını belirtti. Yeni filoda modern çöp toplama kamyonları, entegre süpürge araçları, yapay zeka destekli atık takip sistemleri, sıfır atık uyumlu uygulamalar ve yeni nesil çöp konteynerleri yer alıyor. Bu sistemle Esenyurt’un temizlik altyapısı baştan sona yenilenmiş oldu.

Çim kabinlerle ilçeye yeni bir yüz

Esenyurt’ta temizlik çalışmalarıyla birlikte çevre estetiği de ön planda tutuluyor. İlçede çöp konteynerleri yenilenirken, şehre daha estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla çim kabinler yerleştirildi.

"Bilinçli olmalıyız"

Merkez Mahallesi Muhtarı Barış Çamlıbel, yapılan çalışmalardan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Bu konuda bilinçli olmamız gerekiyor. Benim mahallemde 116 sokak, 4 cadde ve bir meydan var. 24 saat içerisinde 4 kez çöplerimiz alınıyor. Araçlarımız son model, takip cihazlarıyla donatılmış. İnşallah hayırlı olur. Bu mahallede hepimiz yaşıyoruz. Komşularımızın da bu konuda bize destek vereceğine inanıyorum. Sayın Başkan Vekilimize emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.