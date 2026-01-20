Edirne merkeze bağlı Orhaniye köyünde hayvancılık yapan bir yetiştiricinin işletmesinde nadir görülen bir doğum gerçekleşti. Bir büyükbaş hayvanın üçüz buzağı dünyaya getirmesi, hem yetiştiriciye hem de köy halkına büyük sevinç yaşattı.

Doğumun ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü Hayvan Sağlığı ve Yetiştiriciliği Şubesi veteriner hekimleri tarafından anne hayvan ve dünyaya gelen üçüz buzağılar için detaylı sağlık kontrolleri gerçekleştirildi. Yapılan muayene ve değerlendirmelerde, anne hayvan ile buzağıların genel sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi.

Veteriner hekimler, doğum sonrası sürecin sağlıklı ilerlemesi adına yetiştiriciye bakım, besleme, barınma ve hijyen konularında kapsamlı bilgilendirmelerde bulundu. Özellikle üçüz doğumlarda anne hayvanın beslenmesinin büyük önem taşıdığına dikkat çekilerek, buzağıların gelişim süreçlerinin yakından takip edilmesi gerektiği vurgulandı.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, üçüz buzağı doğumunun hayvancılık açısından nadir görülen ve sevindirici bir durum olduğu belirtilirken, bu tür doğumların hem yetiştirici hem de bölgedeki hayvansal üretim açısından önemli bir kazanım olduğu ifade edildi. İl Müdürlüğü ekiplerinin, anne hayvan ve buzağıların sağlık durumlarını düzenli olarak izlemeye devam edeceği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından hayvansal üretimin artırılması, sürdürülebilirliğin sağlanması ve yetiştiricilerin desteklenmesi amacıyla saha çalışmalarının aralıksız olarak sürdürüldüğü belirtildi.

Yetiştiricilere verilen teknik destek, bilgilendirme ve sağlık hizmetleriyle, bölgedeki hayvancılığın daha da güçlendirilmesi hedefleniyor.

Orhaniye köyünde yaşanan bu sevindirici gelişme, hem hayvancılıkla uğraşan üreticilere moral kaynağı oldu, hem de kırsal üretimin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.