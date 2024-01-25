Kocaeli’nin İzmit ilçesinde eşini sırtından bıçaklayarak öldüren sanık suçlamaları kabul etmeyerek, "Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Ahirette haklı olduğumu bir gün anlayacaksınız. Eşimin öldüğüne emin olayım ben de kendimi asacağım. Eşimi hala köpekler gibi seviyorum" dedi. Sanık, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Erenler Mahallesi Kamer Sokak’taki evde 30 Mart 2022 tarihinde meydana gelen olayda, Hacı Perçem isimli şahıs, tartıştığı eşi Ayşe Perçem’i sırtından bıçaklayarak yaraladıktan sonra 5 yaşındaki çocuğunu da yanına alarak kayıplara karışmıştı. Ayşe Perçem kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmiş, şüpheli koca ise Sakarya’da gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.

"Sırtından 3 kez bıçaklamış"

Sanığın Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanık Hacı Perçem, avukatı Abdurrahim Burak, öldürülen Ayşe Perçem’in aile avukatı Eray Akbal katıldı. Maktulün aile avukatı Avukat Eray Akbal, "Ayşe, arkadan 3 kez bıçaklamıştır, sanık ise olay sonrasında çocuğunu alıp kaçmıştır. Sabıka kaydı da göz önünde bulundurularak eşe karşı kasten öldürme suçundan cezalandırılması talep ediyoruz" dedi.

"İnsan sevdiğine bilerek zarar verir mi"

Savunması için söz hakkı verilen Hacı Perçem, "Benim tek şahidim Allah’tır. İnsan sevdiğine bilerek zarar verir mi? Biz eşimle mutluyduk. Yara aldığını dahi bilmiyordum. Eşim dışarıda beni kast ederek ’Bu hırsızın 15 yıl cezası var’ diye bağırdı, ben firariydim. Eşimin dışarıda sadece yere yattığını hatırlıyorum, başka bir şey hatırlamıyorum. Sesler, konuşmalar, yaşadık" şeklinde konuştu.

"Bu aileye 3 harfliler musallat oluyor, bu metafizik bir gerçektir"

Geçen celselerde Adli Tıp Kurumu Gözlem İhtisas Dairesi’nden alınan raporda sanığın akli dengesinin tam olduğu belirtilmesi üzerine konuşan sanık avukatı Abdurrahim Burak, "Adli tıp raporunun müvekkilim gözlem altına alınmadan verildiği ortadadır. Çok kısa muayene ile Gözlem İhtisas Dairesi tarafından rapor düzenlenmiş, devamında 4. İhtisas kurulu tarafından rapor tanzim edilmiştir. Müvekkilim üzerine gerekli tetkiklerin yapılmadığını düşünüyoruz. Raporun, müvekkilimin uzun süre gözlemden sonra mahkemeye sunulmasını talep ediyorum. Sanığın cinayeti işlemek için çok ciddi bir sebebi yok. ’Eşimi çok seviyorum, onsuz yaşayamam’ diyor. Olay bütün dengesi ve kırılma noktası Ayşe’nin annesinin intihar etmesiyle başlıyor. Ayşe’nin annesine götürdüğü çamaşır ipiyle intihar edince yaşam sevinci bitiyor, psikolojisi çöküyor. Bu aileye 3 harfliler musallat oluyor, bu metafizik bir gerçektir. Zaman zaman bu tür olaylar karşımıza çıkar. Aileye 3 harfliler musallat olmasından sonra Ayşe uyuşturucuya başlıyor. Zaten kanında da metamfetamine rastlanıyor. Ayşe, eşine ve çocuğuna karşı saldırgan tutum sergilemekteydi, tüm tanık beyanlarında bu husus mevcut. Ortada iki bıçak var, sanığın da elinde bıçak izine rastlanmıştır" ifadelerini kullandı.

"Ahirette haklı olduğumu bir gün anlayacaksınız"

Son sözleri sorulan Hacı Perçem, "Kesinlikle böyle bir şey yapmadım. Ahirette haklı olduğumu bir gün anlayacaksınız. Eşim sürekli küfür ediyordu. Bir sürü ses ve cızıltı sesleri geliyordu. Eşim çok değişince hocaya götürdüm. Ne yaptıysam daha kötü oldu. Eşimin öldüğüne emin olayım ben de kendimi asacağım. 18 sene çocuğum olmadı, ben kesinlikle bir kez bile eşime ’Neden çocuğun olmuyor’ demedim, dövmedim. Eşimi köpekler gibi hala seviyorum. Eşim uyuşturucuyu rahatlaması için kullanıyordu ama daha da kötü oldu. Eşime zarar vermek aklımın ucundan bile geçmezdi" dedi.

Sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis

Mahkeme heyeti, sanığın "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi.