Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Kartepe ilçesinde bulunan Arslanbey mevkiinde bulunan Sultan Abdülhamit Han Camii’nde kapsamlı yenileme çalışması gerçekleştirildi.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, onarım ve boya işlerini tamamladığı Kartepe’deki Sultan Abdülhamit Han Camii’ni güzel bir görünüme kavuşturdu. Yaklaşık 3 bin 500 metrekarelik dış cephe ve minarelerde zamanla oluşan tahribatlar onarıldı. Cephedeki çatlaklar kapatıldıktan sonra tüm yüzey, dayanıklı akrilik boya ile boyanarak cami yeniden sağlamlaştırılarak, estetik bir görünüme kavuşturuldu. Daha önce de aynı camiye Büyükşehir Belediyesi tarafından sundurma yapımı, halı döşemesi ve çeşitli malzeme desteği sağlanmıştı.

"Kısa sürede sonuca ulaşıyoruz"

Kartepe Ataşehir Mahallesi Sultan Abdülhamit Han Camii Koruma ve Yaşatma Derneği Başkanı Recep Ortaç, caminin bölgede geniş bir alana hizmet verdiğini ve özellikle cuma günleri büyük yoğunluk yaşandığını belirterek, "Caminin tüm ihtiyaçları Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından karşılanıyor. Büyükşehir Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı’na ilettiğimiz talepler hızlıca değerlendiriliyor. Çok şükür taleplerimizi iletmemizle birlikte kısa sürede sonuca ulaşıyoruz. Büyükşehir ekipleri gelerek çalışmaları tamamladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne şahsım ve cami cemaati adına teşekkür ederim" dedi.