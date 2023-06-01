Yaban hayatını koruma üzerine yaptığı başarılı çalışmalarını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi, nesli tükenme tehlikesi altında olan 5 ördek türünün korunmasını hedefleyen çalıştaya katılarak koruma projesinde görev aldı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından 2017 yılında Eskişehir’e kazandırılan ve bugüne kadar 3 milyondan fazla ziyaretçi ağırlayan Sazova Bilim Kültür ve Sanat Parkı içerisindeki Hayvanat Bahçesi, yaban hayatı koruma üzerine yaptığı başarılı çalışmalarla ulusal ve uluslararası alanda davetler almaya devam ediyor.

Eskişehir Hayvanat Bahçesi son olarak Ankara’da düzenlenen Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü koordinasyonunda Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen "Yeni Bir Metodoloji Kapsamında Türkiye'deki Nesli Tehlike Altındaki Türler için Eylem Planlarının Hazırlanması, Uygulanması ve İzlenmesi" projesi kapsamındaki çalıştaya katıldı.

Doğa Araştırmaları Derneği koordinatörlüğünde yapılan nesli tehlike altında olan 5 ördek türü için bir eylem planı hazırlamayı hedefleyen çalıştaya, Eskişehir Hayvanat Bahçesi ile birlikte 10'dan fazla kurum ve alanlarında uzman 80'den fazla kişi katılım gösterdi. Çalıştayda 5 ördek türünün neslini tehlikeye atan faktörler ve olası çözümler konuşularak bu kapsamda eylem planı hazırlandı.

Ayrıca nesli tehlikede olan 5 ördek türü içinde yer alan Dikkuyruk Ördeği (Oxyura leucocephala) için Eskişehir Hayvanat Bahçesi ve Doğa Araştırmaları Derneği işbirliğiyle koruma projesi de yürütülecek.