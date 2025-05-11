İçişleri Bakanlığı tarafından uzun süredir hazırlıkları sürdürülen trafik güvenliği eylem planında sona yaklaşıldı.

Hazırlanan düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor. Teklif ile trafik cezalarının daha caydırıcı hale getirilmesi ve bazı ağır ihlallerde sürücülere doğrudan ehliyet iptali uygulanması hedefleniyor. Düzenlemeye ilişkin komisyon görüşmelerinin cuma günü başlaması planlanıyor.

Ehliyet İptali Yolda

Teklifte yer alan hükümlere göre, kırmızı ışık kuralını tekrar tekrar ihlal eden sürücülerin ehliyetleri tamamen geçersiz sayılacak. Mevcut durumda 2.167 TL olan kırmızı ışık cezası da önemli oranda artırılacak. Yeni sistemde ilk ihlal için 5.000 TL, ikinci ihlal için 10.000 TL, üçüncü tekrarında ise 15.000 TL ceza uygulanacak. Bu değişiklikle birlikte, kural ihlallerine karşı daha sert yaptırımlar devreye girmiş olacak.

Ayrıca, bir takvim yılı içerisinde 3 kez kırmızı ışık ihlalinde bulunan sürücülerin ehliyetleri 30 gün, dördüncü ihlalde 60 gün ve beşinci ihlalde 90 gün boyunca askıya alınacak. Sürücülerin aynı yıl içerisinde 6 kez veya daha fazla kırmızı ışıkta geçtiğinin tespit edilmesi halinde ise ehliyeti tamamen iptal edilecek ve 80 bin TL para cezası uygulanacak.