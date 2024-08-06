Sağlıklı beslenmeye ek olarak spor sonrası ara öğün tarifleri arayışındaysanız fıstık ezmesi ile yaptığımız bu seçeneği değerlendirebilirsiniz. İyi yağlar, vitaminler, mineraller ve yoğun enerji içeren fıstık ezmesi porsiyon kontrolü yapıldığı sürece hem zayıflama diyetlerinde hem sporcu diyetlerinde sıkça kullanılır. Hatta kilo almak isteyenler için de miktarını arttırarak tüketmek oldukça fayda sağlayacaktır. Fıstığa karşı alerjisi olanlar dışında tüketiminde bir sakınca yoktur. Fıstık ezmesi satın alırken rafine şekersiz olmasına dikkat etmeyi de unutmamalısınız. Fıstık ezmesi ile yaptığımız diğer fit tarifimizi de denemeyi unutmayın.

MALZEMELER:

2 adet tam çavdarlı etimek

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi

Kuru üzüm

Mürdüm Eriği

Ceviz

Yapılışı:

Etimeklerin üzerine 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesini ince bir katman şeklinde sürün. 1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi kaç gram merak edenler için kaşık doluluğuna göre 6-10 gram arasında ölçülebilir. Üzerine sevdiğiniz meyvelerden ilave edin. Biz mürdüm eriği ve kuru üzüm kullandık. Muz, elma gibi meyveler de fıstık ezmesine yakışan meyvelerdir. Her bir etimeğin üzerine küçük bir parça ceviz ile süsleyin. 1 adedi sadece 63 kalori olmaktadır. Hem düşük kalorili hem de tok tutan ara öğünler arayışındaysanız mutlaka denemelisiniz. Ayrıca fıstık ezmesi miktarını kişiye göre düzenleyerek spor sonrası ara için de tüketimi uygundur.

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesi kaç kalori?

1 tatlı kaşığı fıstık ezmesini 10 gram olarak ele alabiliriz. 10 gram fıstık ezmesi 59 kaloridir. Bu kalori genellikle sağlıklı yağlardan alınmaktadır. İçeriğindeki bu yağlar kalp ve damar hastalıklarına karşı koruyucu olmaktadır. Ayrıca 10 gramında 2,5 gram protein içeren fıstık ezmesi iyi bir bitkisel protein kaynağı olarak da görülmektedir. Vejetaryen veya vegan olanlar için ara öğünlere eklenebilir. Marketlerde oldukça çeşitli görebileceğiniz fıstık ezmesini satın alırken içindekilere dikkat etmelisiniz. İçeriğinde beyaz şeker, şurup, palm yağı, katkı ve koruyucu maddeler ilave edilmiş olabilir. Bu çeşitleri almamaya özen göstermelisiniz. Tatlı bir fıstık ezmesi isteyenler ballı seçenekleri tercih edebilirler. Ayrıca evde kendiniz de fıstık ezmesi yapabilirsiniz. Evde nasıl fıstık ezmesi yapacağınızı öğrenmek için “Evde Fıstık Ezmesi Yapımı” yazımızı okuyabilirsiniz.