2025 sezonu profesyonel ve amatör futbol ve basketbol müsabakalarının güvenli ve emniyetli bir şekilde gerçekleştirilebilmesi için Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal başkanlığında Bandırmaspor ve diğer kulüp başkanlarının katılımıyla İlçe Spor Güvenlik Kurulu toplantısı düzenlendi.

İlçe Spor Güvenlik Kurulu, spor alanlarında ve çevresinde şiddet ve düzensizliğin önlenmesini amaçlayan yeni kararlar aldı. Bu kararlar, müsabakalar öncesinde, sırasında ve sonrasında, taraftarların bulundukları yerlerde veya müsabaka alanlarına gidiş ve geliş güzergahlarında geçerli olacak. Alınan tedbirler, ilgili kurumların yükümlülüklerini belirleyerek spor etkinliklerinde güvenliği artırmayı hedefliyor.

2024-2025 Trendyol 1. Lig’in ilk maçı Bandırma 17 Eylül Stadyumu’nda, Bandırmaspor ile Erzurumspor FK arasında 11 Ağustos 2024 Pazar günü oynanacak.

Bandırma’da asayiş ve huzuru bozabilecek muhtemel sorunlar ve bu sorunlarla ilgili alınabilecek tedbirler ile genel güvenlik konusundaki çalışmalar toplantıda görüşüldü. Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal başkanlığında gerçekleşen toplantıya, Bandırma İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ahmet Tunç, İlçe Emniyet Müdürü Mesut Demirdaş, İlçe Emniyet Müdür Vekili Emniyet Amiri Faruk Bağcı, Gençlik İlçe Spor Müdürü Hüseyin Elüstü, İlçe Sağlık Müdürlüğü temsilcileri, Bandırmaspor Kulübü temsilcileri, Ticaret Borsası Genel Sekreteri Ertunç İşbay, Bandırma Belediyesi Zabıta Müdürü Kemal Ülkar ve özel güvenlik birimi temsilcileri katıldı.

Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal toplantıda yaptığı konuşmada, "Bandırma’da 2024-2025 Trendyol TFF 1. Lig sezonunun ilk maçı 11 Ağustos 2024 tarihinde Erzurumspor FK ile oynanacak. Bandırma’da yapılacak maçların emniyetli bir şekilde oynanması için alınması gereken kararlar var. Bunun yanı sıra kırsal mahallelerimizde düzenlenen futbol turnuvalarında da jandarma ekiplerimiz görev yapmaktadır. İlçemizde spor faaliyetlerine olan eğilim çok yüksek. Bandırma’nın spora olan ilgisini güvenli bir şekilde yönetmemiz gerekiyor. Yıl içerisinde futbol müsabakalarında güvenlik önlemlerini almak üzere Bandırma Kaymakamlığı olarak toplanıyoruz. Etkin ve yoğun müsabakalarda gerek Balıkesir Valiliği’nden gerekse İl Emniyet Müdürlüğü’nden personel takviyesi istiyoruz. Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü de gerekli çalışmaları yapıyor. Bandırmaspor camiasında büyük sorunlar yaşamamakla birlikte, yine de gerekli önlemleri alacağız. İlçemizde huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla ilgili birimlerle koordinasyonu sağlayarak sistemli bir şekilde süreci yönetmek ve olabilecek durumlarda krizi yönetmek gerekiyor. Sorumluluklarımızı layıkıyla yerine getireceğiz. Ligin daha güvenilir olması için emniyet tedbirlerini almamız gerekiyor. 2024-2025 TFF 1. Lig sezonunda ev sahipliği yapacağımız karşılaşmalarda hangi takımın riskli, hangi takımın sorunsuz olduğunu analiz ederek, olaysız bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.