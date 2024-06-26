2024 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu’nun son maçında Romanya, Slovakya ile 1-1 berabere kalarak gruptan 4 puanla lider olarak çıktı.

EURO 2024 E Grubu’nun 3. ve son maçında Slovakya ile Romanya, Frankfurt Arena’da karşı karşıya geldi. Alman hakem Daniel Siebert’in yönettiği müsabakanın 24. dakikasında Slovakya Ondrej Duda’nın golüyle 1-0 öne geçti. 35. dakikada Romanya penaltı kazındı. 37. dakikada beyaz noktanın başına geçen Razvan Marin topu ağlara göndererek skoru 1-1’e getirdi. Bu gol ilk yarının da skoru oldu. İkinci yarıda iki takımın da atakları sonuçsuz kalınca mücadele 1-1 sona erdi. Bu sonuçla Romanya gruptan lider olarak çıkarken, Slovakya ise üçüncü olarak adını bir üst tura yazdırdı.