Ev sahibi Fatma Ş., 4 yıldır kiracısı olan Ali K.'ye 200 bin TL ödeyerek evden çıkmasını teklif etti. Ali K., şu anda 2 bin 450 TL kira ödeyen bir emekli, ancak kira fiyatlarının çok yüksek olduğunu gerekçe göstererek teklifi reddetti. Ev sahibi Fatma Ş., evdeki kira ücretinin çevredeki emsal evlerin kira ücretleriyle kıyaslandığında oldukça düşük olduğunu belirtti ve kirayı yükseltmemesi durumunda evden çıkmasını istedi.

Ancak Ali K., yüksek kiralar nedeniyle evden çıkmayacağını açıkladı. Bunun üzerine Fatma Ş., evi satılığa çıkardı, ancak kiracı olduğu için evi satamadığını iddia etti. Bu durumda ev sahibi, emlakçı aracılığıyla Ali K.'ye 200 bin TL'lik bir teklif daha sundu, ancak Ali K. yine kabul etmedi.

Ali K.'nin avukatı Selim Ünal, son bir yıldır benzer sorunlarla karşılaştıklarını ve ev sahiplerinin kiracılarını çıkarmak için "hava parası" tekliflerinde bulunduklarını belirtti. Ünal, kiracının, 5 yıl boyunca yasal sınırlar içerisinde kira ücretini arttırabileceğini ve sonrasında da tahliye edilemeyeceğini ifade etti. Bu durumda, kiracıların haklarını savunma niyetinde olduklarını dile getirdi.

Ünal, bu tür sorunların mahkemeye taşınması durumunda, mahkemenin genellikle kira ücretinde yüzde 25-30 oranında indirim yaptığını ve taraflar arasında ciddi sorunlar yaşandığını belirtti.