Edirne’de evin duvarına çarparak durabilen araçta 5 göçmen yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Çavuşbey Mahallesi’nde 22 BK 356 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu metruk bir evin duvarına çarparak durabildi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, sürücüsünün kaçtığını belirlediği araçta 5 göçmen yakaladı. Göçmenler, işlemlerinin yapılması için önce Selimiye Polis Merkezi Amirliği’ne ardından da Edirne Göç İdaresi İl Müdürlüğü’ne götürüldü.

Kaza sonrası kaçan araç şoförünü yakalamak için geniş çaplı çalışma başlatan polis ekiplerinin kazayla ilgili incelemeleri sürüyor.