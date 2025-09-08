İzmir’in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen saldırıya ilişkin yürütülen soruşturmada gözaltı sayısı 9’a yükseldi. Saldırganla bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilerden 4’ü İzmir’de, 1’i İstanbul’da, 2’si Ankara’da ve 1’i de Şanlıurfa’da yakalandı.

Saldırıyı gerçekleştiren ve yaralı olarak yakalanan 16 yaşındaki E.B.’nin ardından, olay sonrası başlatılan soruşturmada babası N.B., annesi A.B. ve iki arkadaşı gözaltına alınmıştı.

Daha sonra İstanbul’da Khaleg Nooriborojerdi, Ankara’da B.Y. ve C.T., Şanlıurfa’da ise M.A.’nın gözaltına alınmasıyla şüpheli sayısı 9’a yükseldi.