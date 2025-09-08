Şehit Hasan Akın'ın da İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu mahallesinde ikamet eden emekli imam Naci Kalabalık'ın damadı olduğu öğrenildi.

ŞEHİT POLİS HASAN AKIN KİMDİR?

Türk Polis Teşkilatı'nda görev yapan Hasan Akın, mesleğini büyük bir özveriyle yerine getiren kahraman polislerden biriydi. Görev başındayken düzenlenen hain saldırı sonucu şehit düşen Akın, çalışkanlığı ve sorumluluk bilinciyle tanınıyor, meslektaşları tarafından sevgi ve saygıyla anılıyordu.

MEMLEKETİ ORDU'NUN KUMRU İLÇESİ

Şehit Hasan Akın'ın Ordu'nun Kumru ilçesinden olduğu öğrenildi. Acı haberin ulaşmasının ardından ilçede büyük bir hüzün yaşandı.

Akın'ın İnegöl'e bağlı kırsal Kurşunlu Mahallesinde bulunan Kurşunlu Caminde daha önce görev yapan ve emekli olan Naci Kalabalık'ın damadı olduğu öğrenildi. Kalabalık'ın emekli olduktan sonra da Kurşunlu'da ikamet etmeye devam ettiği belirtildi.

SON PAYLAŞIMI DUYGULANDIRDI

Hasan Akın'ın sosyal medya hesabında yaptığı son paylaşım da yürekleri burktu. Akın'ın paylaştığı ifadelerde şu sözler yer aldı: "Uğrunda ölemeyeceğin bayrağın altında yaşamayacaksın!"

ŞEHİTLER İZMİR’DE UĞURLANACAK

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü, şehitler için resmi programı duyurdu. 09.09.2025 Salı günü Gaziemir ilçesinde bulunan 15 Temmuz Şehitler Camii’nde öğle namazına müteakip cenaze namazı kılınacak.

AYDEMİR IŞIKKENT’TE DEFNEDİLECEK

Cenaze töreninin ardından, 1. Sınıf Emniyet Müdürü Polis Başmüfettişi Muhsin AYDEMİR’in naaşı Bornova’daki Işıkkent Polis Şehitliği’ne defnedilecek.

AKIN URLA’DA UĞURLANACAK

Şehit Polis Memuru Hasan AKIN’ın naaşı ise memleketi Urla ilçesi Kuşçular Mahallesi Ova Mezarlığı’nda toprağa verilecek.