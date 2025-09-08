

Edinilen bilgiye göre Orhaniye Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde bulunan apartmanın 3.katındaki balkona çıkan Suriye uyruklu Ayea A.(5) dışarıyı seyretmek istediği sırada bir anda dengesini kaybederek düştü. Yaklaşık 6 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralanan küçük çocuğa ilk müdahaleyi haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptı. Yaralı çocuk ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla alakalı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: ALEYNA BERFE KURT