İstanbul Esenyurt’ta kendisine aşık olduğunu iddia ettiği Tolga Han S. tarafından evine zorla girilerek darp edilen Emine Gökçe yaşanan o anlar anlattı. Darp edilen Emine Gökçe, "Sosyal medyada tanışmıştık. 4 aylık bir arkadaşlığımız vardı, 2 ay önce bir tartışma yaşadık, konuşmuyorduk. Bana mesajlar attı, evdeyim seninle görülecek hesabım var senden intikam alacağım diyerek tehditler yağdırdı. Ben onu uyarmama rağmen ‘Evimden git polisle geleceğim, dememe rağmen saat 10’a kadar beklemiş beni. İçeriye girdiği gibi kapıyı üzerimize kilitledi. Beni burada cezve ile darp etti. Elime bıçak aldım kendimi savunma amaçlı ama zarar vermedim" dedi.

Dün akşam saatlerinde musluk değiştirme bahanesiyle Emine Gökçe’nin evine gelen, evde olmaması üzerine ise tehdit mesajları atan Tolga Han S., bir süre bekledikten sonra daireden ayrılarak beklemeye başlamış, Gökçe’nin eve dönmesinin ardından ise bulduğu ilk fırsatta eve zorla girmişti. Daha sonrasında kapıyı kilitleyerek 2 çocuk annesi kadını dakikalarca darp eden adam, güvenlik görevlilerinin müdahale etmesiyle zorla daireden uzaklaştırılmış ve kadının şikayeti üzerine gözaltına alındı. Emine Gökçe yaşadığı dehşet dolu o anları anlattı.

Saldırganın kendisine aşık olduğunu iddia eden Emine Gökçe, “Sosyal medyada tanışmıştık. Yan sitemizde oturuyordu, ben onu normal bir arkadaş olarak görüyordum ama onun bana duygusal bağları varmış, bilmiyordum. 4 aylık bir arkadaşlığımız vardı, 2 ay önce bir tartışma yaşadık, konuşmuyorduk. 2 ay sonra benim yanıma geleceğini söyledi. Bende evde durmadım, görüşmek istemiyordum. Gelmiş buraya evde 2 saat beklemiş. Bana mesajlar attı, evdeyim seninle görülecek hesabım var senden intikam alacağım diyerek tehditler yağdırdı. Ben onu uyarmama rağmen ‘Evimden git polisle geleceğim, dememe rağmen saat 10’a kadar beklemiş beni. Sonrasında arkadaşım beni aradı ,Gökçe gitti gelebilirsin dedi. Sonra ben arkadaşımla otururken marketten sipariş verdik, arkadaşımda sipariş geldi zannederek kapıyı açtı. O da içeriye girdiği gibi kapıyı üzerimize kilitledi. Beni burada cezve ile darp etti. Arkadaşım nasıl kurtuldu bilmiyorum. Elime bıçak aldım kendimi savunma amaçlı ama zarar vermedim. O sırada güvenlik geldi. Beni burada tekmeleyip yumrukladı. Güvenliklerde tutamıyordu hayvan gibi bir insan. Neden yaptı bilmiyorum. 2 ay önce olan bir tartışma yüzünden neden benim evimi basıyorsun? Sonra elinden kurtuldum ve ona saldırdım. Saldırdıktan sonra beni boynumdan tutup odama attı orada darp etti. Zaten kameralarda ilk anlar yok. İlk geldiğinde de beni darp etti. Sonra bende polisi aradım. Polisler buraya gelmeniz gerekiyor dedi gidip ifade verdim. Beni darp ettiği için, tehdit ettiği için ve evime zorla girdiği için şikayetçi oldum. Gereken her şeyi yapılmasını istiyorum. Ben burada ölebilirdim benim iki tane evladım var. Gereken neyse yapılsın istiyorum cezası neyse çeksin” dedi.