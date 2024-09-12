Geleceğin Mühendisleri BAÜN’de Mühendishane Mesleki Kariyer Tamamlama Programı Yaz Kampında Buluştu.

Balıkesir Üniversitesi (BAÜN) ve Mimar Sinan Mühendisler Birliği (MSMB) arasında imzalanan iş birliği protokolü çerçevesinde, Varaka Kağıt Sanayi A.Ş.’nin destekleri ile 6-9 Eylül 2024 tarihleri arasında "Mühendishane Mesleki Kariyer Tamamlama Programı" Yaz Kampı düzenlendi. Balıkesir, İstanbul, Karabük ve Manisa’dan katılım sağlayan 14 mühendislik fakültesi öğrencisine yönelik olarak düzenlenen programda; iletişim modülü eğitimleri, proje seminerleri, teknik geziler, sportif ve sosyal etkinlikler gerçekleştirildi. Eğitimlerin ardından BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu ve Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl’ın katıldığı kapanış toplantısında, eğitim ve atölye çalışmalarını başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları verildi.

GSB BM 75. Yıl Gençlik Merkezi’nde tanışma programı ile başlayan program kapsamında, BAÜN Mühendislik Fakültesi sınıflarında eğitmen Tuncay Okay tarafından iletişim modülü eğitimleri verildi. Eğitimlerin ardından, sportif etkinlikler ile devam eden programda sonrasında Balıkesir’de sosyal gezi programı gerçekleştirildi. Programın son günü ise BAÜN akademisyenlerinden Dünya Şampiyonu Milli Boksör Öğr. Gör. Ali Eren Demirezen öğrencilerle buluştu.

BAÜN Teknoloji Transfer Ofisi’ndeki programda ise BAÜN Mühendislik Fakültesi öğretim üyesi Prof. Dr. Ayhan İstanbullu tarafından TEKNOFEST ve Dr. Öğr. Üyesi Yunus Emre Avcu tarafından da projeler hakkında seminerler düzenlendi. BAÜN Rektörü Prof. Dr. Yücel Oğurlu, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fatih Satıl, BAÜN TTO Koordinatörü Doç. Dr. Fatmagül Tolun ve Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanı Mustafa Cem Hamzaoğlu’nun katılımıyla, başarılı öğrencilere "Mühendishane 2.0 İletişim Modülü" sertifikaları takdim edildi. Programın devamında, BAÜN Necatibey Eğitim Fakültesinden Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Saraç tarafından AB-Erasmus proje semineri düzenlenirken öğrenciler tarafından BAÜN TEKNOKENT’teki firmalara da ziyarette bulunuldu. Ardından Varaka Kağıt, Ekos Elektrik ve Teknosav Savaşlar Soğutma firmalarına yapılan teknik gezilerle kamp sona erdi.