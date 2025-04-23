Bu durum, 45 ili ve 110 ilçeyi doğrudan deprem riskiyle karşı karşıya bırakıyor. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) ise 2025 yılı itibarıyla yenilenen diri fay haritasını erişime açtı. Vatandaşlar, internet üzerinden haritayı inceleyerek yaşadıkları bölgelerde fay hattı riski olup olmadığını öğrenebiliyor.

Deprem tehlikesini öğrenmek isteyenler, AFAD ve MTA tarafından hizmete sunulan Türkiye Deprem Tehlike Haritası İnteraktif Web Uygulaması sayesinde şehirlerini detaylı bir şekilde inceleyebiliyor. https://tdth.afad.gov.tr/TDTH/main.xhtml adresinden e-Devlet girişi yaparak ulaşılabilen sistem, Türkiye’nin diri fay haritasını vatandaşların hizmetine sunuyor.

Diri fay, geçmişte deprem üretmiş ve gelecekte de üretme potansiyeli olan faylara verilen isim. Fayların aktifliği yalnızca tarih kitaplarında yazılı bilgilerle değil, eski yapılarda gözlemlenen kırılma izleriyle de tespit edilebiliyor. MTA, 1935 yılından bu yana bu konuda bilimsel veri üretiyor ve ülkenin aktif tektonik yapısını ortaya koyuyor. İlk resmi Türkiye Diri Fay Haritası ise 1992 yılında yayımlandı ve o tarihten bu yana birçok bilimsel araştırmaya kaynaklık etti.

Son paylaşılan verilere göre; Aydın, Bursa, Balıkesir, Denizli, İzmir, Kahramanmaraş, Hatay, Bingöl, Erzincan, Hakkari, Kocaeli, Sakarya gibi birçok il doğrudan fay hatlarının üzerinde yer alıyor. Bununla birlikte 110 ilçe de aynı risk altında bulunuyor.

Türkiye’deki en kritik iki aktif fay hattı ise Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu Fay Zonu. Doğu Anadolu Fayı, Hatay’dan başlayıp Maraş Üçlü Bitişmesi’nden Karlıova’ya kadar uzanıyor ve burada Kuzey Anadolu Fayı ile birleşiyor. Bu büyük faylar üzerindeki hareketlilik, sismometreler ve GPS sistemleriyle sürekli olarak takip ediliyor. Özellikle Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın yıllık kayma hızının 17 ila 25 mm, Doğu Anadolu Fay Hattı’nın ise yaklaşık 10 mm olduğu tespit edilmiş durumda. Bu veriler, ülkemizin neden dünyanın en yüksek deprem riskine sahip ülkelerinden biri olduğunu bir kez daha ortaya koyuyor.