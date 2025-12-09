Emeklilik planları yapan fakat prim gün eksiği nedeniyle EYT düzenlemesinden yararlanamayan milyonlarca sigortalı için SGK’dan önemli bir çözüm geliyor. Askerlik, doğum, yurtdışı borçlanması ve ihya yöntemi ile eksik günler tamamlanarak emeklilik yolu yeniden açılıyor. İşte 2025 itibarıyla geçerli olan sistemin tüm detayları…

Eksik Primleri Kapatmanın Yolları

Çalışma hayatında ara vermiş, sigorta yatırılmamış ya da geçmişte Bağ-Kur hizmet süresi dondurulmuş kişilere devlet şu imkânları tanıyor:

Doğum Borçlanması

Askerlik Borçlanması

Yurtdışı Hizmet Borçlanması

Ücretsiz izin, doktora, staj süreleri

Bağ-Kur için ihya işlemi

Kadınlara Özel: Doğum Borçlanması

Sigortalı kadınlar, her çocuk için 2 yıl borçlanma yapabilir. En fazla 3 çocuk için toplamda 2160 gün (yaklaşık 6 yıl) prim kazanılabilir. Bu süre emeklilik yaşını öne çekebilir.

Staj sonrası doğum yapanlar da bu haktan yararlanabiliyor.

Evlat Edinen Kadınlar da Faydalanabiliyor

2 yaşından küçük çocuğu evlat edinen kadın sigortalılar da doğum borçlanması hakkından yararlanabiliyor.

Erkeklere: Askerlik Borçlanması

Askerliğini sigorta girişinden önce yapanlar, bu süreyi borçlanarak sigorta giriş tarihini geri çekebilir. Böylece emeklilik yaşı düşer.

En fazla 540 güne kadar borçlanma yapılabilir.

Yurt Dışı Borçlanması

Yurt dışında çalışan Türk vatandaşları, bu süreleri Türkiye’deki sigorta sistemine dâhil edebilir.

Kadınlar için: 18 yaş sonrası çalışmasalar bile borçlanma mümkün

Memurlar için: Ücretsiz izin süreleri, doktora ve uzmanlık eğitimleri

Borçlanılabilecek Diğer Süreler

Avukatlık stajı (1 yıl)

Hekimlerin fahri asistanlık süreleri

Kısmi zamanlı çalışmalarda eksik kalan günler

Seçim döneminde görevden ayrılan memurların açıkta kaldığı süreler

Grev ve lokavt süreleri

Bağ-Kur’luya Özel: İhya İmkanı

Bağ-Kur’lular için geçmişte prim borcu nedeniyle silinen hizmet süresi, ihya yöntemiyle geri alınabiliyor. Ancak tüm süre için ödeme yapılması şart.

2025 Güncel Borçlanma Tutarları

Doğum/Askerlik (1 ay): 8.321,76 TL

8.321,76 TL Yurtdışı Borçlanma (1 ay): 11.702,48 TL

11.702,48 TL İhya (1 ay): 8.971 TL

Borçlanma tutarları asgari ücretin brüt oranına göre hesaplanır. Her yıl değişir.