İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Planı’na alınmayan Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı’nın yapımını, öz kaynak kullanımıyla başlattı.İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Cumhurbaşkanlığı yatırım planına alınmayan Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı’nın yapımını başlattı. Öz kaynak kullanımıyla tamamlanacak 5 istasyonlu hattın yapım çalışmaları, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından başlatıldı. Etkinlikte, sırasıyla İBB Genel Sekreter Yardımcısı Pelin Alpkökin, Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen, Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu ve İmamoğlu birer konuşma yaptı.

“RAYLI SİSTEMLERİN 1 KİLOMETRESİNİN MALİYETİ YAKLAŞIK 2 MİLYAR LİRA”

Bayrampaşa Meydan İstasyonu’nda düzenlenen törende konuşan İmamoğlu, ulaşımın, depremle birlikte, İstanbul'un en önemli güncel konusu olduğuna dikkat çekti. 5 yıllık görev süreleri içerisinde, ulaşım anlamında, hiçbir dönemde olmadığı kadar ciddi bir atılımla yatırım yapan bir yönetim olduklarına vurgu yapan İmamoğlu, “Ve bunun en güçlü ağını, raylı sistemler oluşturuyor” dedi. Raylı sistemlerin 1 kilometresinin maliyetinin yaklaşık 2 milyar lira olduğu bilgisini paylaşan İmamoğlu, “Belediye başkanlarımızın birçoğunun o kadar yıllık bütçesi yok. 2 milyar lira. 1 kilometre. Dolayısıyla biz, bu işe gözümüzün nuru gibi bakıyoruz. En ucuza, en kalitelisini, en iyisini nasıl yaparız? Çünkü yapacağımız her iş, tarihi bir iş olacak. Tarihi bir başarıya imza atmalıyız. Aynı zamanda sizin paranızı yönettiğimiz için, her kuruşunu titiz harcamayı da kendimize ilke ediniyoruz” diye konuştu.

Öz kaynak kullanarak yapımına başladıkları hattın öyküsünü anlatan İmamoğlu, şunları kaydetti:

“O kadar yoğun ve meşakkatli bir zaman dilimi var ki. Ama bir yanıyla kimler, hangi akıl almaz işleri yapıyorlar, çeviriyorlar ve hangi akıl almaz engelleri çıkarıyorlar; duymanız lazım. Çünkü bu işler engellenir mi Allah aşkına? Milletin parasıyla yapılıyor. Ve İstanbul, buna çok ihtiyaç duyuyor. İstanbul'da konforlu ulaşım, önemli bir mesele. Her kuruşun milletimizden toplanmış, milletimizin parası olduğu bilinciyle hareket ettik. 5 yıldır yaptığımız bu çalışmaların verdiği deneyimle, burada eskiden yapılmış olan projeyi de ele alarak, 2022 yılından itibaren yaptığımız çalışmalarla, 25 milyon Euro’luk bir tasarruf elde edecek proje revizyonu yaptık. Yaptığımız bu revizyonla, projeyi aldık Ulaştırma Bakanlığı’na getirdik ve Ulaştırma Bakanlığı’nın fizibiliteleri onaylama merciine onaylattık. Daha sonra bu projenin Cumhurbaşkanlığı Strateji Bütçe Başkanlığı tarafından Kamu Yatırım Planı’na alınması için başvurulara başladık. Ulaştırma Bakanlığı'nda fizibilite raporunu onaylatıp, ‘Evet, bu sisteme uygundur, sisteme dahil edilebilir’ onayını aldıktan sonra, o projeyle ilgili yatırımı yapabilmek, uygun ve uzun vadeli yatırım kredileri alabilmek adına, bir de gidiyorsunuz Cumhurbaşkanlığı’ndan onay istiyorsunuz, kamu yatırım programına alınmasını istiyorsunuz.”

“İSTANBUL'DA TEK DERTLERİ VAR…”

Tüm bu süreçlere rağmen, söz konusu projenin 2024 yatırım programına alınmadığı bilgisini paylaşan İmamoğlu, konuşmasını şu sözlerle devam ettirdi:

“Niye biliyor musunuz? İstanbul'da tek dertleri var; Cumhuriyet Halk Partili belediye var diye alınmadı. 12 bin proje geçti Türkiye çapında yatırım programından ama şu hat geçmedi. Ben de diyorum ki, ‘Ekrem İmamoğlu'yla ne ilgisi var?’ Cumhuriyet Halk Partisi'yle hiç ilgisi yok. Bu, milletin projesi. Kimin biliyor musunuz? Bayrampaşa’nın, Eyüpsultan'ın ve İstanbul'un projesi. Sen, bunu onaylamayarak milleti cezalandırıyorsun milleti. Bu hangi akıl biliyor musunuz? Bunu imzalamayan akıl, ‘seçimde kullansınlar’ diye Cumhurbaşkanlığının ödeneğini, geri ödemesiz bir şekilde, AK Partili 23 belediyenin kasasına 45’er milyon lira yollamayı kendine hak gören ama aslında haksızlığın, hukuksuzluğun, daniskasını yapan anlayışın imza atmaması meselesidir.”

“BELEDİYE BAŞKANLARINI BİRBİRİNDEN AYIRT EDEN AKIL VAR YA…”

“Şimdi şöyle düşünün. Bayrampaşa Belediyesi'ne, 4 ay önce, seçime 1,5 ay kala, 45 milyon lira yolluyor. Niye? AK Partili belediye var orada; AK Parti kazansın diye. Eyüpsultan'a yolluyor. Niye? AK Partili belediye var orada; AK Partili aday kazansın diye. Gaziosmanpaşa'ya yolluyor. Niye? AK Partili aday kazansın diye. Peki Cumhurbaşkanı’nın bütçesinde o parayı onaylayıp, yollayan o bütçedeki o para kimin? Benim, benim, senin, hepimizin parası. ‘Kimin parasını kime harcıyorsun’ dediler bana. Hatırlıyor musunuz? Ne için dediler? O zaman milletimize, ‘0-4 yaş arası çocukları olan annelere, ‘ücretsiz anne kart’ vereceğim’ dediğim zaman, ‘Kimin parasını kime veriyorsun’ dediler. Ben, hangi anne AK Partili, hangi anne CHP'li, hangi anne şu partili diye baktın mı? Her anne, benim başımın üstünde yeri olan annedir. Bakmadım. Bu şehirde, Allah aşkına, bir anne birbirinden ayrılabilir mi? Bir bebe, bir çocuk, şu güzel bakışlı evlatlar birbirinden ayırt edilebilir mi? İşte belediye başkanlarını birbirinden ayırt eden akıl var ya herkesi birbirinden ayırır ve herkesi birbirinden farklılaştırır. Biz, insanımızı birbirinden ayıran, uzaklaştıran, kutuplaştıran akla karşı mücadele ettik. ‘Sen onaylamıyor musun? Biz de başlıyoruz. Kiminle? Milletin parasıyla başlıyoruz’ dedik. Durum bundan ibaret.”