Eyüpsultan Belediyesi’nin, her yıl geleneksel olarak düzenlediği ücretsiz toplu sünnet şöleni öncesi çocukların sünnet işlemleri başladı. Sünnet olan çocukları ziyaret eden Başkan Dr. Mithat Bülent Özmen, “Bundan sonra ki süreçte de sünnet olan 650 çocuğumuz ve aileleriyle beraber, onların bu anları iyi hatırlamaları için bir eğlencemiz olacak ardından bir gezimiz olacak” dedi.

Eyüpsultan Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da ilçede yaşayan erkek çocuklar için toplu sünnet işlemlerine başladı. Sünnet işlemleri Alibeyköy’de bulunan Damla Tıp Merkezi’nde gerçekleştirilirken, bugüne kadar toplam 650 çocuk sünnet oldu. Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen de tıp merkezine giderek çocukların ve ailelerinin bu sevincine ortak oldu.

“Bu önemli dönemlerinde onların yanında olalım istiyoruz”

Hastanede çocuklarla ve aileleriyle uzun süre sohbet eden Başkan Mithat Bülent Özmen, “Çocukların olduğu kadar anne ve babaların da hayatında çok önemli bir gün. Ben de baba olarak şunu söyleyebilirim ki; özellikle anneler biraz daha heyecanlı, biraz daha tedirgin olurlar. Biz de Eyüpsultan Belediyesi olarak bu önemli dönemlerinde onların yanında, onlarla beraber olalım istiyoruz. Bundan sonraki süreçte de sünnet olan 650 çocuğumuz ve aileleriyle beraber, onların bu anları iyi hatırlamaları için bir eğlencemiz olacak ardından bir gezimiz olacak. Bundan sonraki güzel süreci de onlarla beraber yaşayacağız” ifadelerini kullandı.

Aileler memnun çocuklar çok mutlu

Sünnet şöleniyle ilgili konuşan aileler ise, “Anne-baba için çocuğunun sünnet olması, askere gitmesi ve eğitimini tamamlaması gibi olaylar çok mutluluk verici, gurur verici olaylar. Biz de çocuklarımız da çok heyecanlıyız. Belediyemizin bizim için hazırladığı bu hizmet çok güzel, çok memnunuz. Başkanımızı çok seviyoruz, Başkanımıza ve emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Başkanımıza görevinde de başarılar dileriz” şeklinde konuştu.