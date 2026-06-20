İstanbul'da Yükseköğretim Kurumları (YKS) sınavı alışılmış görüntülere sahne oldu. Bazı adaylar sınava son dakika yetişerek büyük panik yaşadı.

YKS'nın ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Sınavı (TYT) saat 10.15 itibarı ile başladı. Sınava girecek öğrenciler ve aileleri, sabahın erken saatlerinden itibaren sınav merkezlerinin önüne geldi. Bazı öğrenciler sınavın başlamasına dakikalar kala okullara koşarak gelerek büyük panik yaşadı. Son dakika yetişen öğrenciler kapıda bekleyen aileler tarafından alkışlanırken, okul görevlileri öğrenciler kampüs içindeki sınav binalarına öğrencileri arabayla yetiştirmeye çalıştı.