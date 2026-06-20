Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek üniversite adayları sabahın erken saatlerinde okullara akın etti. Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi'nde sınava geç kalan adaylar ise içeri alınmayınca duvar üzerindeki demir korkuluklara çıkarak içeri girmek istedi. Sınava alınmayan adaylar ise okuldan dışarı çıkarıldı.

YKS'nin ilk oturumu öncesinde sınav merkezlerine son dakikada ulaşan bazı öğrenciler, kapıların kapanmasıyla büyük panik yaşadı. Küçükçekmece Sefaköy Anadolu Lisesi'ne gelen öğrenciler demir bariyerlerden atlayarak okul bahçesine girdi. Öğrencilerin içeri girdiğini gören güvenlikler ise sınav kuralları gereği belirtilen saatten sonra gelen adayları sınava almadı. Görevliler, öğrencilere çıkmaları için çıkış kapısına kadar eşlik etti.

Öte yandan öğrencilerin güvenlikler tarafından çıkarıldığı anlar kameraya yansıdı.