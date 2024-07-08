Eyüpsultan Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen sünnet şöleni bu yıl da coşkuyla kutlandı. 650 çocuğun ücretsiz sünnet edilip kıyafetlerinin karşılandığı şölen sonrası çocuklar, palyaçolar ve maskotlar eşliğinde aileleriyle birlikte vapura binerek 2 saatlik Boğaz gezisine çıktı.

Eyüpsultan Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yıl da düzenlediği ücretsiz sünnet şöleniyle ihtiyaç sahibi ailelerin çocuklarını sünnet ettirdi. Düzenlenen etkinlikte 650 çocuk sünnet edilirken, ayakkabısından pelerinine tüm sünnet kıyafetleri Eyüpsultan Belediyesi tarafından karşılandı. Sünnet olan çocuklar için Eyüp Sultan

Meydanı’nda bir şölen düzenlendi. Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen de şölene katılarak çocukların ve ailelerin sevincine ortak oldu.

“İhtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda olacağız”

Başkan Özmen sünnet şöleninde yaptığı konuşmada, “Anne baba olarak hayatımızın çok önemli dönemi. Ben de baba olarak, oğlum sünnet olunca çok heyecanlanmıştım. Allah, yavrularımızın nice güzel günlerini hep beraber yaşamayı nasip etsin. Biz Eyüpsultan Belediyesi olarak hep sizlerin yanında olacağız. Bugün yavrularımızın yanındayız. Yarın da Eyüpsultan’da annelerimizin, babalarımızın, kardeşlerimizin, yavrularımızın ihtiyaç duyduğu her alanda yanlarında olacağız. Şimdi hep beraber Boğaz gezisine gideceğiz, İstanbul’un bütün güzelliklerini orada göreceğiz” ifadelerini kullandı. Şölen sonrası dua okundu. Duanın ardından çocuklar, palyaçolar ve maskotlar eşliğinde Feshane Artİstanbul’un önünde bulunan iskeleye yürüdü. Burada kendilerine tahsis edilen üç vapura binen çocuklar, aileleriyle birlikte 2 saatlik Boğaz gezisine çıktı. Boğaz gezisi sırasında sünnet çocukları ve ailelerine belediye görevlileri çeşitli ikramlarda bulundu.