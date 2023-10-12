İnegöl Organize Sanayi bölgesinde faaliyet gösteren fabrikada meydana gelen olayda temizlik için kullanılan ilaçtan zehirlenen işçi hastanede tedavi altına alındı.

Olay İnegöl OSB de faaliyet gösteren bir fabrikada meydana geldi. Hasan K.(52), işyerinde ilaçlama yapmaya başladı. O sırada ilaca maruz kalan işçi fenalaştı. Fenalaşan işçi olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

Murat Avcı