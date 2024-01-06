Bursa'da dün tarlaya zorunlu iniş yapan eğitim uçağının öğrenci pilotu Mehmet Akif Öztürk, “Uçuş sırasında meydana gelen bir sorun nedeniyle zorunlu iniş yapmam gerekiyordu ve başardım. Uzun zamandır uçuş eğitimi alıyorum, kutlamak için değil eğitim için havalandım” dedi.

Eskişehir’in Sivrihisar ilçesindeki hava parkından dün kalkış yapan öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk’ün kullandığı özel bir havacılık şirketine ait tek kişilik eğitim uçağı, dün saat 16.30 sıralarında Yenişehir ilçesi Çiçeközü Mahallesi mevkisi semalarındayken teknik bir arıza meydana geldi. Bunun üzerine pilot Öztürk, tarlaya zorunlu iniş yaptı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Çevredekilerin yardımıyla uçaktan çıkan öğrenci pilot Mehmet Akif Öztürk sağlık ekiplerinin kontrollerinin ardından tedbir amacıyla hastaneye kaldırıldı.