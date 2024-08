Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Akademik Etik Uygulama ve Araştırma Merkezinin yürütücülüğünde "Facing Academic Integrity Threats" Erasmus+ projesi kapsamında "Facing Academic Integrity Threats" konferansı Troya Kültür Merkezinde başladı.

Konferansın açılışına Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal, Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ercan Kiraz, konferans organizasyon kurulu üyeleri, danışma kurul üyeleri, akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Organizasyon Kurulu Başkanı Prof. Dr. Salim Razı konferansta yükseköğretim kurumlarında akademik dürüstlük için asgari standartların oluşturulmasını destekleyen yenilikçi araştırmaları ve pratik uygulamaları vurgulayan sunumların yapılacağını söyleyerek 20’ye yakın ülkeden 100’ü aşkın bilim insanın katılım sağlayacağı konferansla ilgili bilgiler verdi.

Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Dinçay Köksal yaptığı açılış konuşmasında 50 bin öğrencisiyle Türkiye’nin önde gelen kurumlarından biri olan, dünyanın çeşitli bölgelerinden 2.000’in üzerinde uluslararası öğrenci bulunan Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi hakkında bilgi vererek konferansla ilgili şunları söyledi:

“Akademik bütünlük, kalite güvencesinin temel taşlarından biridir ve Facing Academic Integrity Threats Projesinden elde edilen bilgilerle akademik bütünlük politikalarını güncellemek ve geliştirmek için değerli bir rehberlik sağlayacağına inanıyoruz. Bu konferans, etik yapay zekâ araçlarının uygulanmasıyla ilgili sağlam akademik bütünlük politikaları geliştirmek için önemli bir platform sunuyor. Hepimiz yapay zekâdan bahsediyoruz ama bunun ne olduğunu, avantajlarını ve dezavantajlarını bilmeden konuşuyoruz. Yapay zekayı kullanmak için eğitim almamız gerekiyor. Yapay zeka teknolojilerindeki hızlı gelişmeler göz önüne alındığında, yükseköğretim kurumlarının, kendi kurumlarımız dahil, yapay zekanın etik uygulanmasını ve akademik bütünlüğü sağlamak için yeni politikalar geliştirmesi kritik önem taşıyor. Bu konferanstaki sunumların ve tartışmaların, gelişen yapay zekâ teknolojileri

etkili akademik bütünlük politikalarının geliştirilmesi için değerli bilgiler ve çözümler sunacağını umuyorum.”

Oxford Brookes University’den Mary Davis, University of Calgary’den Sarah Elaine Eaton, University of Wollongong in Dubai’den Zeenath Reza Khan’ın davetli konuşmacı olarak yer aldığı konferans 7 Ağustos’ta son bulacak.