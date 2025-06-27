Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Gölcük Merkez Mahallesi’nde yapımı süren kentsel dönüşüm alanında incelemelerde bulundu. Kocaeli’yi depreme dirençli ve güvenli bir şehir haline getirmek için çalıştıklarını ifade eden Başkan Büyükakın, "Şehrimizi dirençli hale getirmeyi sürdürüyoruz. Bu dönüşümlerle vatandaşlarımız daha güvenli konutlarda huzur içinde yaşayacak" dedi.

17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’ni ağır şekilde yaşayan Kocaeli, aradan geçen zamanda yapılan çalışmalarla yaralarını sardı. Bu süreçte Büyükşehir Belediyesi, birinci derecede deprem bölgesinde yer alan Kocaeli’de 1999 depreminde yaşanan acının ve kayıpların tekrarlanmaması adına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin depreme karşı daha güvenli hale gelmesi için kentsel dönüşüm projelerine hız verdi. 2015 yılında riskli alan ilan edilen Gölcük Merkez Mahallesi’nde 36 dönümlük alanda yükselen kentsel dönüşüm projesinin 1. etabının 2026 yılında tamamlanması planlanıyor. Proje kapsamında 360 konut, 4 kapıcı dairesi, 406 iş yeri ve 587 araçlık 2 katlı otopark inşa ediliyor. Kaba inşaatta yüzde 80, ince işlerde ise yüzde 60 seviyesine ulaşıldı.

Yapılar 2023 yılında yıkıldı

Projenin yapım ihalesi 11 Nisan 2023’te gerçekleştirildi. Yıkım sürecinde bölgede bulunan 321 daire, 248 iş yeri, 69 ofis ve 125 deponun yıkımı tamamlandı. Temel atma töreni ise 27 Temmuz 2023’te gerçekleştirildi.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer ile inşaat alanında incelemelerde bulunan Başkan Büyükakın, "Depremden yeni çıkmış şehirleri bir kenara alarak söylüyorum, kentimizde kentsel dönüşüm faaliyetleri birçok noktada aynı anda hızlı devam eden illerin başında geliyor. 7 ilçe ve 15 ayrı noktada benzer projeler devam ediyor. Buradaki projede 360 konut, 406 dükkan ve 800 araçlık bir otopark alanı üretiliyor, TOKİ tarafından yapılıyor" ifadelerini kullandı.

"8 binin üzerinde konut dönüştürülecek"

Projeyi Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yürüttüğünü belirten Başkan Büyükakın, "Bu projenin fizibilitesinin gerçekleşmesi için başlangıç fiyatıyla 100 milyonluk desteğimiz oldu. Geçtiğimiz günlerde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un ve bizim yaptığımız açıklamada, kentin genelinde 8 binin üzerinde konutun dönüştürülmesi ile ilgili bir çalışma başlatıldı. Bunun haricinde 0.69 faiz oranı ile yapılacak olan kentsel dönüşüm çalışmaları ile ilgili de süreç başlatıldı. Ofisler 12 ilçemizde açıldı ve vatandaşı bilgilendirme çalışmaları devam ediyor. Kentsel dönüşüm bizim en büyük önceliğimiz. Bunlar zahmetli işler. Hiçbirinden geri durmadık" dedi.

"Gövdemizi taşın altına koyduk"

Altyapı yatırımlarının zorluğuna rağmen hiçbir zaman kaçmadıklarını vurgulayan Başkan Büyükakın, "İzmit’teki Cedit Konutları bunlardan bir tanesi. Orada elimizi değil, gövdemizi taşın altına koyduk, kaçmadık. Zahmetli olduğunu bile bile kararlılıkla devam ettik. Kentimizi bir an önce depreme hazırlamak istiyoruz ve bunu başaracağız. Burası da bir yıla kadar tamamlanınca vatandaşlarımız huzur içinde yaşayacak. Bu güzel örnek proje, Gölcük’ün diğer bölgelerinde de devam edecek" diye konuştu.