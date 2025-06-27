Yalova’da polis tarafından kaçakçılıkla mücadele çerçevesinde gerçekleştirilen çalışmalarda 5 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldı.

Yalova Emniyeti Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 25-26 Haziran 2025 tarihlerinde kaçakçılığın önlenmesine dair yapılan çalışmalar çerçevesinde elektronik sigara, tütün mamulleri ve makaron kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şüphelilere ait bir 1 araç ve 4 işyerinde arama gerçekleştirdi. Aramalarda bin 146 paket gümrük kaçağı sigara, 11 paket elektronik sigara, 56 değişik markalarda cinsel içerikli ürün, 25 gümrük kaçağı termos, 79 bin 520 adet doldurulmuş makaron ele geçirildi.

Şüpheliler S.Ş., Ç.D., M.A.N., M.Y. ve M.E.Y. hakkında adli tahkikat başlatıldı.