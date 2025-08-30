BURULAŞ Genel Müdürü Beşli, BursaKart kişiselleştirme ofislerinde yaşanan yoğunluğu hafifletmek amacıyla alınan önlemleri yerinde gözden geçirdi.

Ulaşım kartlarının değişimiyle ilgili bilgi veren Beşli, BURULAŞ’ın toplu taşıma hizmetlerinde kullanılan Elektronik Ücretlendirme Sistemi'nde üç farklı nesil BursaKart bulunduğunu açıkladı.

Beşli'nin açıklamaları şu şekilde:

"BURULAŞ toplu taşıma hizmetlerimizde geçerli Elektronik Ücretlendirme Sisteminde üç nesil BursaKart var.

1. Nesil Kartlar en eski olanlar. Teknolojik ve güvenlik başta olmak üzere birçok açıdan geride kalmışlığının yanında en büyük dezavantajı, bu kartlara en fazla 300 ₺ yükleme yapılabilmesi. Güncel tarifeler dikkate alındığında bu 1. Nesil Kartlar yetersiz kalıyor.

Bu sebeple 1. Nesil BursaKartlar 1 Ekim 2025 tarihinden sonra kullanılamayacak.

Yakın geçmişte kullanıma sunulan 2. Nesil Kartlar ise 1. göre nispeten daha avantajlı. 2750 ₺ ye kadar yükleme yapılabiliyor. Ancak bu kartların tarife çokluğundan kaynaklanan çok fazla farklı çeşidi var.

Bu çeşitliliği de ortadan kaldıracak şekilde bir takım teknik avantajlar da sağlayan; tüm tarife ve kullanım çeşitliliğini 4 farklı kart çeşidinde toplayan, bir takım teknik ve tarife avantajları sağlayan 3. Nesil Kartları 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren devreye aldık.

2. Nesil Kartlar uzunca bir süre daha kullanıma açık. Değiştirmek zorunda kalmadıkça veya bunu istemedikçe toplu taşıma araçlarında geçerliliği sürecek."