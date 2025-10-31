Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Çağlar Önderışık’ı makamında ağırladı. Ziyarette, yerel yönetim ve kolluk kuvvetleri arasındaki uyum konuşuldu.

Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir’e Nilüfer İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Çağlar Önderışık iade-i ziyarette bulundu. Halk Evi Başkanlık Makamı’nda gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Şadi Özdemir, Önderışık’ı ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ziyaretin kurumlar arası dayanışma ve iş birliğini pekiştirdiğini vurgulayan Başkan Şadi Özdemir, "Nilüfer, her yönüyle çağdaş ve huzurlu bir kent olmayı hak ediyor. Bu hedef doğrultusunda, bize düşen görev, başta Jandarma Komutanlığımız olmak üzere, tüm güvenlik güçlerimizle üst düzeyde koordinasyonu sağlamaktır. Güvenliğimiz için gösterdiğiniz çaba için teşekkür ediyorum. Birlikte çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Önderışık da misafirperverliği için Başkan Şadi Özdemir’e teşekkür ederek, Nilüfer’in huzur ve güvenliği için eşgüdüm içinde çalışacaklarını söyledi. Önderışık, Başkan Şadi Özdemir’e günün anısına çini işlemeli tabak hediye etti.