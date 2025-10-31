Etkinlik kapsamında, İşletmeden Sorumlu Genel Müdür Murat Bulca, İnegöl Kent Müzesi’nde düzenlenen “Geçmişten Günümüze İnegöl” seminerinde Çilek’in mobilyada kalite anlayışı, sürdürülebilir üretim yaklaşımı ve Yeşil Mutabakat’a uyum süreci hakkında bilgiler paylaştı.

Aynı zamanda Çilek Tasarım Merkezi ekibi, “Kumaş Bana Şekil Verdi: Yapay Zekâ Destekli Tasarım Öyküsü” adlı etkinlikte çocuklarla bir araya gelerek yaratıcılığı teknolojiyle buluşturdu. Atölyede çocuklar önce farklı kumaşları dokunarak tanıdı ve onlara dair hislerini keşfetti. Ardından, “kumaş sana ne hissettirdi?” gibi soruların yer aldığı bir anketi doldurdu. Bu deneyimin sonunda, hayallerindeki mobilyayı çizimle ifade eden çocukların çizimleri ve seçtikleri kumaşlar yapay zekâ desteğiyle dijital mobilya tasarımlarına dönüştürüldü.

Çilek, bu etkinlikle çocukların tasarım sürecine aktif katılımını teşvik ederken, yaratıcılığı, sürdürülebilir düşünceyi ve teknolojiyi bir araya getiren yeni nesil bir öğrenme deneyimi sundu.

Çilek Hakkında

Çilek, 1996 yılında aile şirketi olarak Türkiye'de kurulduğu günden beri, çocukların düşlerini odalarına kurmak için çalışıyor. Bugün bu topraklardan çıkan güçlü bir Türkiye markası olarak, 5 kıtada, 50’den fazla ülkede 500’den fazla satış noktasıyla 5 milyondan fazla çocuğun hayallerine dokunmanın haklı gururunu yaşıyor.