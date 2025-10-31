Arnavutköy Belediyesi, ilçede yaşayan 11 bin öğrenciye toplam 70 milyon liralık eğitim desteği sağladı. Arnavutköy Kapalı Spor Salonu’nda düzenlenen programda, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerine nakdi eğitim yardımı yapılırken, törende konuşan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, "Bizim belediyemiz sadece yol ve park yapan değil, çocuklarının geleceğini inşa eden bir belediyedir" dedi.

Arnavutköy Belediyesi tarafından düzenlenen "Eğitim Destek Programı" yoğun katılımla gerçekleştirildi.

"11 bin öğrencimizin tamamına ulaştık"

Törende konuşan Arnavutköy Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, göreve geldikleri günden bu yana eğitim alanında önemli yatırımlara imza attıklarını belirterek, "Her zaman gençlerimize nasıl daha iyi hizmet ederiz diye düşündük. Seçim öncesi 12 okul sözü vermiştik, ama biz bugün itibarıyla 23 okulun temelini atmış ya da açılışını yapmış durumdayız. 83 okulumuzun tamamında bakım, onarım ve altyapı çalışmaları yaptık. Bu yıl hedefimiz 10 bin öğrenciye eğitim desteği sağlamaktı ancak 11 bin başvuru geldi ve hiçbirini geri çevirmedik. 11 bin öğrencimizin tamamına ulaştık" dedi.

"Belediyemiz 2 adet 32 derslikli okul inşa ediyor"

Candaroğlu, Arnavutköy Belediyesi’nin eğitime verdiği desteğin yalnızca bursla sınırlı olmadığını ifade ederek, "Eğitim yatırımı belediyelerin asli görevi olmamasına rağmen biz kendi imkanlarımızla 2 adet 32 derslikli okul inşa ediyoruz. Bugün Türkiye’nin dört bir yanında modern okullar yükseliyor. Cumhurbaşkanı’mız Recep Tayyip Erdoğan’ın eğitim vizyonu bize ilham veriyor" şeklinde konuştu.

Candaroğlu ayrıca ilkokul ve ortaokul öğrencilerine kırtasiye desteği, lise öğrencilerine 2 bin 500 TL, üniversite öğrencilerine ise 15 bin TL tutarında burs ödemesi yapıldığını, bursların 3 taksit halinde hesaplara yatırılacağını söyledi.

"Eğitimi sadece okul duvarları arasında görmüyoruz"

Candaroğlu, "Eğitimi sadece okul duvarları arasında görmüyoruz. Kültür merkezlerimizde, spor tesislerimizde, bilim merkezimizde ve sanat akademimizde gençlerimize fırsat eşitliği sunuyoruz. Amacımız, bilgiyle donanmış, milli ve manevi değerlerine bağlı, özgüveni yüksek bir nesil yetiştirmek" ifadelerini kullandı. Tören sonunda 11 bin öğrencinin burs ve eğitim destek ödemeleri başlatıldı.

Programa Arnavutköy Kaymakamı Mahmut Hersanlıoğlu, AK Parti İstanbul Gençlik Kolları Başkanı Nevzat Yüce, AK Parti Arnavutköy İlçe Başkanı Salim Gökhan Gürek, Arnavutköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Yılmaz, siyasi parti temsilcileri, muhtarlar, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.