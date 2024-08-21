Kumluca Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen; “Enflasyon muhasebesi iş dünyamızı olumsuz etkilemektedir” dedi.Mehmet ŞENTÜRK / ANTALYA (İGFA) KUTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Özen, Enflasyon muhasebesinin iş dünyası üzerinde olumsuz etkilere neden olabileceğini söyledi.

Özen yaptığı açıklamada; “Enflasyon muhasebesi, vergisel bir yük olmamalı. Enflasyon düzeltmesi vergisel sonuç doğurmadan yalnızca muhasebe işlemi olarak ele alınması gerekmektedir. Batı Antalya iş dünyası olarak Enflasyon Muhasebesi Uygulamasının vergi matrahını gerçeklikten uzaklaştıran şekilde artırmayacak ve ilave vergi yükü oluşturmayacak şekilde yeniden düzenlenmesini bekliyoruz. Üyelerimiz enflasyon düzeltmesi nedeniyle ek vergi yüküyle karşı karşıya kalma riski taşıyor. Enflasyon düzeltmesi hesaplamaları sonucunda ortaya çıkacak farklar, üyelerimize ilave vergi yükü getirebilir ve bu durum vergi adaletini zedeleyebilir. Enflasyon Muhasebesi Uygulamasından doğan vergilendirme yükünün geçici vergi dönemlerinde kaldırılması gerekmektedir. İşletmelerimizden geçici vergi yöntemi ile peşin vergi alınması yerine, Yıllık Gelir/Kurumlar Vergisi üzerinden hesaplanarak değerlendirme yapılması hem sanayicimizi hem de küçük esnaf ve KOBİ’lerimizi rahatlatacaktır. Bu durum vergi mükelleflerinin daha uyumlu şekilde vergisini ödeyebilir hale gelmesine de katkı sağlayacaktır. Enflasyon değerleme farkı, fiktif bir kazanç niteliği taşıdığı için, bu fiktif kazancın vergilendirilmesi, Anayasa’nın temel ilkelerinden olan vergilemede adalet, eşitlik ve mali güce göre ödeme ilkelerine aykırı olacaktır. Bu durum, finansal açıdan zor durumda olan borçlu ve yatırımcı firmaların mağduriyetini de artıracak ve bazı yatırımcı firmaların vergi borcu nedeni ile yatırımlarının durmasına neden olacaktır. Oda olarak, üyelerden gelen talepler doğrultusunda, bu konuda çözüm arayışlarımızı sürdürmekteyiz. Hazine ve Maliye Bakanlığımızın iş dünyamızın beklentileri doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapacağına inanıyoruz. " dedi.