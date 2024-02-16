Esenler’de sokakta araçlarını park eden birçok vatandaşa fahri müfettiş tarafından ceza yediklerinden dolayı şikayetlerini dile getirdi. Engelli aracı ile kendisine ait alana park eden Mustafa Aslan, “Hem bana yer gösteriyorsun hem de ‘Buraya çekme?’ mi diyorsun?” diyerek kendisine yazılan cezaya tepki gösterdi.

Olay, Esenler Kemer Mahallesi 912. sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre sokakta araçlarını yol kenarına park eden birçok vatandaşın aracına gece saatlerinde birden fazla ceza yazıldı. Kesilen cezaların o sokakta oturan fahri trafik müfettişliği yapan bir kişi tarafından yazıldığını iddia eden vatandaşlar bu duruma tepki gösterdi. Aynı sokakta oturan ve cezalardan biri de engelli aracı olan Mustafa Aslan’a kesildi. Kapısının önünde engelli araç park alanı yapılan ve bu alana aracını park eden Aslan da bundan dolayı kendisine park cezası kesildiğini söyledi. Kendisine yazılan cezalardan dolayı mağdur olan araç sahibi ‘Hem bana yer gösteriyorsun hem de buraya çekme mi diyorsun?’ diyerek bu duruma tepki gösterdi. Aslan, konu ile ilgili emniyete giderek şikayette bulunacağını dile getirdi.

“Gecenin bir vakti gelip, ceza yazıp gidiyorlar”

Aracı park cezası alan vatandaşlardan Onur Eryuva, “Mahallemizde fahri müfettiş olayı var. Biz buraya araçları park ediyoruz. Onunla ilgili ceza yiyoruz. Geçen ay bununla ilgili ceza ödedim. Bu durumdan şikayetçiyiz. Birkaç komşum da aynı durumdan ceza yedi. Yanlış park yeri diye geçiyor. Bu yüzden cezayı ödedim. Gecenin bir vakti gelip, ceza yazıp gidiyorlar. Bu nereye kadar sürecek bilmiyorum” dedi.

“Hem bana yer gösteriyorsun hem de ‘Buraya çekme?’ mi diyorsun?”

Kapısının önünde engelli park yeri olan engelli araç sahibi Mustafa Aslan, “Gece saat 2 buçukta gelmişler. 5-6 arabaya ceza yazmışlar. Komşularımın durumu farklı olabilir ama benim arabam engelli aracıdır. Engelli alanı ibaresi de var. ‘Aracının önüne park edilmesi durumunda o park eden arabayı çekme hakkımız bile var’ diyorsun ama benim arabama ceza yazmışsın. Beni engelli olduğum için mi cezalandırıyorsun? Hem bana yer gösteriyorsun hem de ‘Buraya çekme’ mi diyorsun? Engelli aracı ibaresi yazan ruhsatımızla beraber emniyette şikayetimizi yapacağız. İnşallah düzelir” diye konuştu.