

Sabit fiyatlı taze kahve konseptiyle dikkat çeken Coffeco, Türkiye genelindeki büyüme hedefleri doğrultusunda 5. şubesini İnegöl'de hizmete sundu.

Yatırımcılar Yılmaz Güneş ve Arda Güneş ortaklığında hayata geçirilen yeni franchise şubesi, açılış gününde İnegöllü vatandaşlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı.

“Öğrencinin dostu” sloganıyla faaliyet gösteren marka, uygun fiyat politikası ve kaliteli kahve anlayışını Bursa’daki kahve kültürüne entegre etmeyi amaçlıyor.



İNEGÖL’ÜN SOSYAL YAŞAMINA YENİ DURAK

Açılışta konuşan yatırımcılar Yılmaz Güneş ve Arda Güneş, Coffeco markasını İnegöl’e kazandırmaktan duydukları memnuniyeti dile getirerek mekanın önemli bir buluşma noktası olacağını ifade etti.

Açılış töreninde söz alan Hulusi Gümüş, yeni iş yerinin bir istihdam kapısı olduğunu vurgulayarak şu ifadeleri kullandı:

“Çok kıymetli misafirler. Siyasi partilerimizin çok değerli temsilcileri, başkanları. Yeğenim Arda adına söz almış bulunuyorum. Onun adına ve şahsın adına. Hepinize hoş geldiniz diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Şimdi bir iş yerinin açılması yeni bir ekmek kapısının açılmasıdır. Eskiden kıraathaneler vardı. Sonra kahvehanelere dönüştü. Biraz önce yan tarafa geçtim, baktım kitaplığı da var. Bende şu uyandı yani eskiden kıraathane dedikleri yani okuma alanı dedikleri alanlar gerçekten aslına dönüyor gibi. Nezih bir mekan olmuş. İnsanlarımızın bir araya gelip buluşacağı, konuşacağı, eğleneceği güzel bir mekan olmuş.”



GÜZEL BİR BULUŞMA NOKTASI

Konuşmasında sosyal alanların önemine değinen Gümüş, “Hayırlı olsun diyorum. İnşallah dostlar, arkadaşlar burada bulunacaklar. Burada beraber sohbet edecekler” dedi.



Gümüş sözlerini şöyle sürdürdü: “Akşama kadar çalışan insanın akşam olduğu zaman buluşacağı, arkadaşlarıyla buluşacağı, dostlarıyla sohbet edecekleri yerler aranıyor mutlaka. Burası da öyle bir yer olmuş, güzel de olmuş.”

İşletme sahiplerine bol ve helal kazanç temennisinde bulunan Gümüş'ün konuşmasının ardından, yapılan dualar ve kesilen kurdele ile Coffeco İnegöl şubesi resmen hizmete girdi.