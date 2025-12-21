Evliler için bedelli askerlikte indirim talebi

Komisyona iletilen dilekçelerden birinde, askerlik hizmetini henüz yerine getirmemiş evli bireylerin görevlerini ikamet ettikleri ilçede ya da yakın bir kışlada yapabilmeleri ve bu süreçte en az asgari ücret tutarında maaş almaları istendi.

Başka bir başvuruda ise evli ve çalışan vatandaşlara bedelli askerlik ücretinde indirim sağlanması, askerlikten muafiyet ya da erteleme konusunda kolaylık tanınması talep edildi. Bunun yanı sıra uzman çavuşların özlük haklarının iyileştirilmesine yönelik talepler de Komisyona sunulan dilekçeler arasında yer aldı.

Kadınların çalışma sürelerine yönelik düzenleme isteği

Çalışma hayatına dair başvurularda ise haftada dört gün çalışma modeline geçilmesi, çalışan kadınların günlük çalışma saatlerinin azaltılması, çocuklar beş yaşına gelene kadar ebeveynlerden birine uzaktan çalışma hakkı tanınması ve doğum sonrası annelik izninin 24 haftaya çıkarılması yönünde düzenlemeler talep edildi. Bazı dilekçelerde, 2025 yılı içinde doğum yapan annelerin de bu düzenlemelerden yararlanması gerektiği vurgulandı.

Başvurularda, Anayasa'daki "özürlüler" ibaresinin "engelliler" olarak değiştirilmesi, engelli bireylere yönelik Anayasa'da daha kapsamlı hükümlere yer verilmesi istendi. Ayrıca işitme engelli bireylerin, motorlu taşıt alımlarında Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) muafiyetinden yararlanan engel grupları arasına dahil edilmesi ve engelli kamu görevlilerinin isteği dışında yer değiştirmesinin kanunla güvence altına alınması talepleri de dilekçelerde yer buldu.

Bazı başvurularda, tehlike arz eden ırk köpeklerin beslenmesine yönelik cezaların artırılması, çevreyi kirletme ve sigara içme yasağına ilişkin daha caydırıcı düzenlemeler yapılması istendi.

Kafe ve restoranların açık alanlarında sigara içilmesinin kısıtlanması ya da tamamen yasaklanması talebi de Komisyon'a iletilen dilekçeler arasında yer aldı. İncelemelerde, bu taleplerin hayata geçirilebilmesi için yeni yasal düzenlemelere ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Bir başka dilekçede ise anlık mesajlaşma uygulamalarında 112 Acil Servis hattına ait hesap tahsis edilmesi talep edildi.

Dilekçe Komisyonu, yaptığı incelemelerde, söz konusu taleplerin büyük bölümünün yeni bir kanun veya kanun değişikliği gerektirdiğini belirtti. Anayasa ve TBMM İçtüzüğünün ilgili maddeleri gereğince kanun teklif etme yetkisinin milletvekillerine ait olduğu ve bu kapsamda dilekçelerin Komisyon tarafından görüşülemeyeceği kaydedildi.

Vatandaşların yasal düzenleme taleplerine ilişkin sürecin, TBMM'nin resmi internet sitesinde yer alan kanun teklifleri bölümünden takip edilebildiği ifade edildi. Öte yandan karar cetvelinde Komisyona gelen toplam dilekçe sayısının 27 bin 530 olduğu belirtildi.

Söz konusu başvuruların yüzde 85'i e-dilekçe şeklinde gerçekleşirken, dilekçelerin yüzde 75'i erkeklerden, yüzde 25'i kadınlardan geldi.