Tarım ve Orman Bakanlığı bünyesinde görevlendirilmek üzere, en az lise mezunu adaylar arasından toplam 328 personelin istihdam edileceği duyuruldu.

DSİ’nin merkez ve taşra birimlerinde görev alacak personel, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B maddesi doğrultusunda sözleşmeli statüde çalışacak. Alımların, KPSS puanları esas alınarak ÖSYM tarafından yapılacak merkezi yerleştirme yoluyla gerçekleştirileceği bildirildi.

Başvuru takvimi

Adayların tercih işlemlerini 18–25 Aralık 2025 tarihleri arasında ÖSYM’nin resmî internet adresi üzerinden yapmaları gerekiyor. Tercih kılavuzu ile birlikte pozisyonlara dair ayrıntıların da ÖSYM tarafından yayımlanması bekleniyor.

Alım yapılacak kadrolar

DSİ tarafından yayımlanan ilana göre, personel alımı yapılacak kadrolar ve kontenjan sayıları şu şekilde;

• 128 Mühendis

• 2 Tekniker

• 3 Avukat

• 59 Büro Personeli

• 121 Destek Personeli

• 15 Koruma ve Güvenlik Görevlisi

Mühendis alımları birçok ili kapsıyor

DSİ’nin personel alımı kapsamında inşaat, elektrik-elektronik, harita, ziraat, jeoloji, jeofizik, makine ile metalurji ve malzeme mühendisliği branşlarında istihdam yapılacak. Kontenjanların Ankara başta olmak üzere Bursa, Konya, Van, Erzurum, Elazığ, Hatay, Tokat ve Malatya gibi çeşitli illere dağıtıldığı belirtildi.

Tekniker ve büro personeli kadroları

Tekniker alımlarının Hatay ve Van illerinde gerçekleştirileceği ifade edilirken, büro personeli pozisyonlarının ağırlıklı olarak Ankara, Erzurum ve Van için açıldığı açıklandı. Büro personeli kadroları için iktisat, işletme, maliye, muhasebe, kamu yönetimi ve çalışma ekonomisi mezunlarının başvurabileceği bildirildi.

Destek personeli alımı Türkiye geneline yayılıyor

Temizlik görevlisi, bekçi ve kaloriferci pozisyonları için açılan kontenjanların Türkiye genelindeki birçok ili kapsadığı aktarıldı. İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Bursa, Şanlıurfa, Diyarbakır, Van, Erzurum, Samsun ve Edirne’nin de aralarında bulunduğu çok sayıda ilde destek personeli alımı yapılacağı duyuruldu.

Başvuru şartları

Adayların, başvuracakları pozisyon için ÖSYM tercih kılavuzunda belirtilen nitelikleri taşıması gerekiyor. Ayrıca güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının olumlu sonuçlanması ile Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar’da yer alan koşulların sağlanması şartı aranacak.

DSİ’nin personel alım sürecine ilişkin ayrıntıların, ÖSYM tarafından yayımlanacak tercih kılavuzu ile kesinlik kazanması bekleniyor. Adayların başvuru sürecini kaçırmamak için ÖSYM duyurularını yakından takip etmeleri gerektiği vurgulandı.