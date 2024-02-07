İsmail Aydemir'e yumruklu saldırıda bulunan Ege Akersoy’a ilişkin sosyal medya hesabından "Eline sağlık" paylaşımı yapan Fatih Altaylı hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatılmıştı. (Soruşturma sonrası Altaylı, tweet’ini kaldırmıştı)

Şehitlerimize rahmet, Filistin'e destek, İsrail'e lanet" mitingi sonrasında yürüyüşe katılan bir vatandaşın, başka bir vatandaş tarafından saldırıya uğraması sonrasında sosyal medya hesabından “Eline sağlık” payalşımı yapan Altaylı hakkında"suçu ve suçluyu övme" suçundan 2 yıla kadar hapsi istendi.

ADLİ KONTROL KARARI KALDIRILDI

İddianame, İstanbul 21. Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi. Mahkeme, iddianameyi mevcut delillerin toplanmaması gerekçesiyle iade etti. Ancak savcılık iade kararına itirazda bulundu. İtirazı değerlendiren İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi iddianamenin iadesi kararını kaldırarak dosyayı yeniden 21. Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderdi. Bunun üzerine iddianameyi kabul eden mahkeme, suçun vasfı nedeniyle Altaylı hakkında basit yargılama usulü kapsamında yargılama yapılmasına hükmetti. Mahkeme, Altaylı ve avukatlarına savunmalarını dilekçe şeklinde sunmaları için 15 günlük süre verdi.