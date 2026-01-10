Miras kavgalarıyla gündemden düşmeyen sanatçı Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'un yolu yine mahkemeye düştü. Tuğçe Tayfur ve eşi Muhammet Aydın'ın kurdukları marka üzerinden birçok kişiyi dolandırdıkları öne sürüldü.

5 MİLYONLUK SENET PROTESTO EDİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre iş yapma vaadiyle bir vatandaşa verdikleri 5 milyon liralık senet protesto olan çift, daha sonra da Ö.A. adlı şahsa bayilik vereceklerini söyleyerek yüklü miktarda ödeme aldı. Ö.A., verdiği para karşılığında ürünler teslim edilmeyince şikayetçi oldu.

İŞTE HAKLARINDAKİ SUÇLAMALAR

Çift hakkında dolandırıcılık, sahte fatura düzenleme, resmi belgede sahtecilik suçlamalarıyla dava açıldı.

TUĞÇE TAYFUR'DAN AÇIKLAMA VAR

"Babamın vefat etmeden önce açtığı marka davasından dolayı biz zarar ettik. Açılan bayilere ürün gönderdik ve birçoğundan bu ürünlerin parasını bile almadık. Daha fazla mağdur olmalarını istemedik. Bu söylenenler gerçeği yansıtmıyor."

Tuğçe Tayfur ise iddialar karşısında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: