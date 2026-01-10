Milli Eğitim Bakanlığı, okullarda yaşanan temizlik ve yardımcı personel eksikliğine yönelik yeni bir düzenleme üzerinde son aşamaya geldi. Bakan Yusuf Tekin’in yaptığı açıklamalara göre, Şubat 2026’dan itibaren Toplum Yararına Program (TYP) uygulaması tamamen sona erecek ve bunun yerine farklı bir istihdam modeli devreye alınacak.

Okullardaki personel yapısı yeniden şekilleniyor

Mevcut uygulamada okullarda TYP kapsamında görev yapan personelin bulunduğunu hatırlatan Bakan Tekin, şu an bir geçiş sürecinin yürütüldüğünü ifade etti. Buna göre, 1 Eylül itibarıyla okullarda 55 bin yardımcı personel görev alırken, buna ek olarak 70 bin kişilik yeni TYP alımı yapılacak. Ancak bu uygulamanın geçici olduğu vurgulandı.

Tekin, 2026 yılının bahar yarıyılı başında TYP’nin tamamen kaldırılacağını ve okullar için daha sürdürülebilir bir personel sistemi kurulacağını açıkladı.

Kadrolu olmayacak ama süreklilik esas alınacak

Yeni modele ilişkin detayları paylaşan Bakan Tekin, oluşturulacak sistemin klasik anlamda kadrolu bir yapı olmayacağını, ancak uzun vadeli ve kalıcı bir istihdam anlayışıyla planlandığını söyledi. Buna göre;

Personel alımları valilikler üzerinden gerçekleştirilecek,

Temizlik ve destek personeline öncelik verilecek,

İhtiyaç duyulan okullarda güvenlik görevlisi istihdam edilebilecek,

Göreve alınan personelin uzun süreli çalışması hedeflenecek.

Personel alımlarına ilişkin takvimin de netleşmeye başladığını aktaran Bakan Tekin, başvuruların önümüzdeki ay başlayacağını duyurdu. 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci döneminin 2 Şubat’ta başlayacak olması nedeniyle, başvuruların Ocak ayının son günlerinde alınmasının beklendiği belirtildi.