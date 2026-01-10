İş yeri açma ve çalışma ruhsatlarına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı. Resmî Gazete’de yayımlanan "İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile, yangın güvenliği nedeniyle itfaiye raporu alması gereken iş yerleri için yeni bir düzenleme getirildi.

Yapılan değişiklikle mevcut yönetmeliğe geçici 9. madde eklendi. Buna göre, Binaların Yangından Korunması Hakkında Yönetmelik kapsamına giren ve itfaiye raporu alması gereken iş yerlerinde, yangın güvenliği eksikliklerinin giderilmesi amacıyla denetimler yapılacak.

5 AY SÜRE VERİLDİ

Geçici madde kapsamında; yapı ve malzeme teminine ilişkin imalat ve tadilatların tamamlanması ile itfaiye raporunun alınabilmesi için 31 Mayıs 2026 tarihine kadar süre verildi.

Belirlenen tarihe kadar itfaiye raporu ibraz etmeyen iş yerlerinin, iş yeri açma ve çalışma ruhsatları iptal edilecek. Bu kapsamda söz konusu iş yerlerinin kapatılacağı bildirildi.

YÜRÜRLÜĞE GİRDİ

Yönetmelik, yayımlandığı tarihte yürürlüğe girerken; hükümlerinin Cumhurbaşkanı tarafından yürütüleceği kaydedildi.