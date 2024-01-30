31 Mart'ta gerçekleşecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimleri için adaylar netleşirken, gazeteci Fatih Portakal, Sözcü ekranlarında yaptığı açıklamada, seçimin matematiksel bir gerçeklik olduğunu vurgulayarak kendi aday tahminini paylaştı.

Portakal, İstanbul'da belirlenen beş adayın yanı sıra DEM Parti ve Memleket Partisi'nin verecekleri kararların merak konusu olduğunu belirtirken, "Matematik ortada" diyerek kazanacağını düşündüğü adayı açıkladı.

Seçim atmosferinin giderek kızıştığı İstanbul'da muhalefet partilerinin ayrı ayrı seçime girmesi dikkat çekerken, Cumhur İttifakı'nın "dimdik ayakta" olduğunu ifade etti. Aday sayısının 8'e kadar çıkabileceği konuşulan İBB yarışında, anket sonuçları Ekrem İmamoğlu ile Murat Kurum arasında geçeceğini gösteriyor.

Şu ana kadar netleşen adaylar arasında CHP'nin adayı Ekrem İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı Murat Kurum, İYİ Parti'nin adayı Buğra Kavuncu, Zafer Partisi'nin adayı Azmi Karamahmutoğlu ve Saadet Partisi'nin adayı Birol Aydın bulunuyor. DEM Parti, Memleket Partisi ve Demokrat Parti'nin de aday çıkaracağı belirtilirken, bu partilerin adaylarının sırasıyla Başak Demirtaş, Mehmet Sevigen ve Cemal Enginyurt olabileceği konuşuluyor.

Fatih Portakal, muhalefetin parçalanmış bir görüntü sergilediğine dikkat çekerken, "Matematik ortada" diyerek " "Muhalefete bakıyorsunuz, parçalanmış bir muhalefet var. Düşünün, DEM de aday açıklayacak olursa, Memleket Partisi aday açıklayacak olursa... Bir beyin fırtınası yapıyoruz." diyen Portakal, "Matematik ortada. Cumhur İttifakı dimdik ayakta duruyor. Ama diğer tarafta muhalefet tarafında hepsi aday çıkartmış. Kim kazanır burada? Murat Kurum kazanır, matematik ortada." ifadelerini kullandı.