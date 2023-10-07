Fatih’te babası evde uyurken cama çıkan 3 yaşındaki kız çocuğu, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. O anlar cep telefonu kameralarına yansıdı.

Olay, dün Fatih Zeyrek Mahallesi’nde 4 katlı binanın 1’inci katında meydana geldi. İddialara göre, 3 yaşındaki kız çocuğu babası uyurken evin penceresine oturdu. Çocuğun pencerede oturduğunu gören mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdiven aracıyla çocuğu bulunduğu yerden aldı. Çevrede bulunan vatandaşlar da çocuğun bir anda dengesini kaybedip düşme ihtimaline karşı binanın önünde örtü açarak önlem aldı.

O anlar bir vatandaşlar tarafından cep telefonu kameralarına yansıdı. İtfaiye yardımıyla pencereden alınan çocuk ailesine teslim edildi.