Bursa'nın Osmangazi ilçesinde konumlanan bu kafe, kendine özgü dekorasyonu ve atmosferiyle misafirlerini unutulmaz bir 90'lar deneyimine davet ediyor. İç mekanda yer alan antika eşyalar, ziyaretçileri adeta bir zaman yolculuğuna çıkarıyor, 90'lı yılların günlük yaşamını yeniden hatırlatıyor. Bu nostaljik kafe, haftanın üç günü açık hava sineması etkinlikleri düzenleyerek eski Türk filmlerini ziyaretçileriyle buluşturuyor.

Kafe, ayrıca içinde 90'lı yıllarda çokça rastlanan ürünlerin sergilendiği bir bakkal bölümüne sahip. Minik ziyaretçiler, bu bakkalda 90'ların gözde ürünlerini bulabilirken, alışverişlerini veresiye defterine yazdırma şansına sahipler. Bu, 90'ların samimiyet ve kültürünü kafenin içinde yaşatan güzel bir ayrıntı.

Haftanın üç günü açık hava sineması etkinliği, kafeyi ziyaret edenler için unutulmaz bir deneyim sunuyor. Pazartesi, çarşamba ve cuma günleri, 90'lerin ruhuna uygun olarak Türk sinemasının nostaljik filmleri izleyiciyle buluşuyor. Bu açık hava sinema etkinlikleri, ziyaretçilere geçmiş yılların keyiflerini yaşatırken, işletmenin amacı da 90'lı yılların samimiyetini ve kültürünü canlandırmak.

Kafe sahibi Bayram Özdoğan, "İnsanlar artık geçmişe özlem duyuyorlar. Bu nedenle bu kafeyi açtık. Misafirlerimize 90'lı yılları yaşatmayı amaçlıyoruz. Eşyalar, bakkal ürünleri ve gazozlarla 90'ların atmosferini canlandırmak için çaba sarf ediyoruz" şeklinde konuştu. Ayrıca, açık hava sineması etkinliklerinin samimiyeti ve nostaljisi, hem misafirleri hem de işletme sahiplerini mutlu ediyor. Özdoğan, "Kuruluş amacımız zaten samimiyet üzerineydi. Çünkü 90'lı yıllarda samimiyet vardı. Bu samimiyeti burada misafirlerimize sunabiliyoruz ve bu bizi mutlu ediyor" dedi.

Bu özel kafe, eski günlerin samimiyetini ve kültürünü canlandırmak için veresiye defterine yazdırma geleneğini yeniden hayata geçiriyor. Kafe sahibi Bayram Özdoğan, geçmiş yıllardaki bu geleneği canlandırmak amacıyla müşterilerin alışverişlerini veresiye defterine kaydediyor. Özdoğan, "90'larda olduğu gibi bazı çocuklar şeker veya çikolata çalmaya çalışıyorlar, hatta veresiye defterimizi kullanıyorlar. Burada 90'ların atmosferini her yönüyle yaşayabilirsiniz" şeklinde açıklamalarda bulundu.

Kafenin içinde müşterilerin beğenisine sunulan yaklaşık 60 çeşit gazoz bulunuyor. Bayram Özdoğan, "90'lı yıllarda gazoz çeşitleri genellikle 10 ila 15 arasındaydı. Ancak günümüzde geçmişe dönük bir ilgi başladığı için Türkiye genelinde 120'den fazla gazoz çeşidi bulunuyor. Biz ise kafe konseptimize uygun olarak yaklaşık 60 farklı gazoz çeşidini sunuyoruz" dedi.

Kafe ziyaretçileri, bu özel mekanı benimseyerek kendi evlerinde bulunan antika eşyaları da kafeye hediye ediyor. Bayram Özdoğan, bu jestin kafeyi daha da özel kıldığını ve misafirlerin kendilerine getirdikleri eşyaları kafenin atmosferine uygun bir şekilde sergilediğini ifade etti. Özdoğan, "Hayallerinizi gerçekleştirmek için sevgi ve emek gerekir. Biz hayalimizi takip ederek burayı hayata geçirdik. Misafirlerimizin getirdiği eşyaları sergileyerek onları mutlu etmeye çalışıyoruz. 90'ların atmosferini yaşayabilmek için bu dönemi iyi anlamak gerekiyor. Ben 90'ların çocuğuyum ve o dönemi çok iyi biliyorum. Sokaklarda büyüdüm. Bu deneyimleri kafemize uyarlamaya çalıştık ve başarılı olduk. Bazı misafirler, burada hatıraları canlandığı için göz yaşlarına hakim olamıyorlar" şeklinde konuştu.

Kafe, 90'lı yılları yaşamış ziyaretçileri için nostaljik bir geri dönüş sunarken, müşterilerin bu deneyimi benimsemesi ve duygusal bir bağ kurması, mekanın samimiyetini ve misafirperverliğini yansıtıyor. Bayram Özdoğan, "Misafirlerimiz burayı kendi evleri gibi hissettiklerini söylüyorlar. Bu nedenle kafemize gelenler mutlu bir şekilde ayrılıyorlar. Biz, onlara geçmiş yılların keyfini yaşatmak için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.