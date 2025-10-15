Olay İnegöl-Alanyurt yolu üst geçitinde meydana geldi. Eşinin ayrılmak istediği iddia edilen Metin A.(42) bunalıma girdi. Şahıs üst geçitin çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu.
Şahıs üst geçitin çatısına çıkıp intihar girişiminde bulundu. Olay yerine 112, polis, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri şahsı yarım saat süren ikna çalışması sonucu çıktığı yerden indirdi.
Öğrenciler Alkışladı
İkna çalışmalarını meraklı gözlerle izleyen öğrenciler, üst geçitten adamın indirilmesini sağlayan polis ekiplerini alkışladılar.
Şahıs ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
Muhabir: Öznur Alkan