Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Ferizli Meslek Yüksekokulu Tekstil Teknolojisi Programı öğrencisi Tuğba Kızılcık, bu yıl 8’incisi düzenlenen moda yarışması ‘Bursa Fashion Week’ organizasyonunda tasarımıyla üçüncülük ödülüne layık görüldü. Birçok tasarımın yer aldığı yarışmaya Ferizli MYO Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Pınar Çınar, Öğretim Görevlisi Nadiye Kınalı ve Öğretim Görevlisi Dr. Şebnem Noyat da katılarak Kızılcık’a destek verdi. Ferizli MYO Müdürü Çınar, "Yarışma çerçevesinde sergilenen tasarımlar arasında öğrencimizin üçüncülük elde etmesi bizleri mutlu etti. Bu tür başarılar hem öğrencilerimiz hem de bölümümüz için yeni projelere ve yarışmalara yönelik önemli bir motivasyon kaynağı oluşturuyor" dedi.

Kaynak: İHA