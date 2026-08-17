Marmara Depremi'nin üzerinden 27 yıl geçerken, İstanbul'un en köklü yerleşim alanlarından Fatih'te olası depreme karşı yapı stokunun yenilenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.

Tarihi dokusu, yoğun yerleşimi ve eski yapı stokuyla dönüşümün önem taşıdığı ilçede Fatih Belediyesi, parsel ölçeğinden ada ve bölge bazlı projelere uzanan çalışmalarla riskli yapı stokunu azaltmayı ve vatandaşları daha güvenli yaşam alanlarına kavuşturmayı hedefliyor.

Bin 114 riskli bina yıkıldı

Parsel ölçeğinde dönüşüm kapsamında I-42 ve I-43 Plan Notları çerçevesinde bugüne kadar 2 bin 37 riskli yapı tespit başvurusu alındı.

Yapılan incelemelerde Bin 961 bina riskli bulunurken, bu yapılardaki 15 bin 305 konut ve 5 bin 388 iş yeri olmak üzere toplam 20 bin 693 bağımsız bölümün dönüşüm süreci başlatıldı.

Bugüne kadar Bin 114 riskli binanın yıkımı gerçekleştirilirken, yeni yapıların inşa edilebilmesi için 911 yapı ruhsatı verildi.

Dönüşüm çalışmaları sonucunda 4 bin 330 konut ve Bin 885 iş yeri olmak üzere toplam 6 bin 215 bağımsız bölüm üretildi, yaklaşık 24 bin 850 kişi güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuştu.

Dönüşüm parselden mahalle ölçeğine taşınıyor

Fatih'te tekil yapıların yanı sıra ada ve bölge bazlı dönüşüm modelleri de uygulanıyor. Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda belirlenen 9 farklı bölgede teknik, sosyal ve mekânsal kriterler dikkate alınarak proje geliştirme çalışmaları yürütülüyor.

Bu çalışmalarla yalnızca yapıların yenilenmesi değil, Fatih'in tarihî kimliği ve mahalle dokusu korunarak daha güvenli ve nitelikli yaşam alanlarının oluşturulması hedefleniyor.

Kentsel dönüşüm seferberliğinin sahadaki örneklerinden Atılgan Sitesi'nde 11 blok ve 176 bağımsız bölümün dönüşümü gerçekleştiriliyor. Hak sahipleriyle tam uzlaşma sağlanmasının ardından eski yapıların yıkıldığı alanda TOKİ tarafından yeni yapıların inşa süreci sürdürülüyor.

Atılgan Sitesi'nin de aralarında bulunduğu proje alanlarında yaklaşık 3 bin 500 bağımsız bölümün dönüşüm süreci devam ediyor.

'Yarısı Bizden' ile Bin 828 bağımsız bölüm

Dönüşümü hızlandırmak amacıyla yürütülen 'Yarısı Bizden' kampanyası kapsamında Fatih'te 218 bina için destek başvurusu alınırken, toplam Bin 828 bağımsız bölüm dönüşüm sürecine dahil edildi.

Kentsel Dönüşüm Ofislerinde ise vatandaşlara riskli yapı tespitinden devlet desteklerine, teknik işlemlerden başvuru süreçlerine kadar bilgi ve rehberlik hizmeti veriliyor. Ada bazlı dönüşüm çalışmalarındaki uzlaşma süreçleri için 2076 Ada 3. Kentsel Dönüşüm Uzlaşma Ofisi de hizmet veriyor.

Turan: 'Her rakamın arkasında bir insan, bir aile, bir hayat var'

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümünde kentsel dönüşümün merkezinde insan ve can güvenliğinin bulunduğunu belirterek, şunları söyledi:

'17 Ağustos'un üzerinden 27 yıl geçti ancak İstanbul'un deprem gerçeği değişmedi. Biz Fatih'te dönüşüme yalnızca eski bir binayı yıkıp yerine yenisini yapmak olarak bakmıyoruz. Meselemiz insanımızdır, can güvenliğidir, ailelerimizin huzur içinde yaşayacağı güvenli bir gelecek inşa etmektir.'

Bugüne kadar Bin 114 riskli binanın yıkımının gerçekleştirildiğini ve 6 bin 215 bağımsız bölümün üretildiğini belirten Turan, şöyle devam etti:

'Yaklaşık 24 bin 850 hemşerimizi güvenli ve modern yaşam alanlarına kavuşturduk. Bizim açımızdan bu rakamların her birinin arkasında bir insan, bir aile, bir hayat var. Fatih'te insanımızı mahallesinden, komşusundan ve alıştığı hayatından koparmadan; tarihî kimliğimizi ve mahalle kültürümüzü koruyarak yerinde dönüşümü esas alıyoruz.'

Deprem riskini azaltmanın yolunun afet gerçekleşmeden harekete geçmekten geçtiğini vurgulayan Turan, 'Dönüştürdüğümüz her riskli yapı, güvence altına aldığımız hayatlar demek. 17 Ağustos'ta kaybettiğimiz vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, aynı acıların tekrar yaşanmaması için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz' ifadelerini kullandı.