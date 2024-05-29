Fatih’te, silahlı saldırgan ile yanına çağırdığı yabancı uyruklu kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında silahını çeken saldırgan, boğuşma sırasında ateş edip şahsı hafif şekilde yaralayarak oradan kaçtı. O anlar ise kameraya yansıdı.

Olay pazartesi günü öğle saatlerinde Fatih İskenderpaşa Mahallesinde yaşandı. İddiaya göre silahlı bir kişi, sokakta tur attıktan sonra işyerinden bir yabancı uyruklu çalışanı yanına dışarı çağırdı. Konuşan iki kişi kısa süre sonra tartışmaya başladı. Yan taraftaki esnaf taraflar arasına girmeye çalışsa da olmadı. Şüpheli şahıs silahını çekerken, çalışan ise hamlede bulunarak saldırganın tutmaya çalıştı. İkili arasında boğuşma yaşandı. Boğuşma sırasında silahlı saldırgan, hedefindeki kişinin bacağına doğru ateş açarak olay yerinden kaçtı. Kurşunun sıyırarak geçtiği adam hafif şekilde yaralanırken, olayı duyan vatandaşlar, durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı adamın sağlık durumunun iyi olduğu ve saldırgandan şikayetçi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışmalara başladı.

“Çocuk üstüne atlamamış olsa daha farklı vahim olaylar ortaya çıkmış olabilirdi”

Yaşanan olay anında orada bulunan Semih Türkmen, “Saldırı yapan arkadaş, birkaç defa sokaktan tur attı. Ben bu yandaki vakfın personeliyim, kapıda duruyorum. Aynı zamanda komşumuz olduğu için ne olduğunu anlayamadım. Kapının önüne geldi, arkadaşı çağırdı. Arkadaş yanına gelince tartışma olduğunu gördüm. Ben de yanlarına gittim. Bana ’sen kimsin’ dedi. Ben dedim buradaki bir komşuyum, ne alıp veremediğiniz olabilir diye telkinde bulundum. O kişi bana seni ilgilendiren bir konu yok diye uyarıda bulundu. Ben yanında durmaya devam ettim. Sonra çocuğa 1 -2 soru sorup belinden silahı çekip ateşledi. Çocuk üstüne atlamamış olsa daha farklı vahim olaylar ortaya çıkmış olabilirdi. Ben o kişiyi hiç tanımıyorum. Bunlar kendi halinde insanlar oldukları için bir sorunları olacağını tahmin etmiyorum. Ben de kendimi kurtarmak amacıyla vakıf binasının içine girdim” şeklinde konuştu.

Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı

Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüde iş yerine gelen silahlı şahıs, bir çalışanı dışarı çağırdı. Taraftar arasında çıkan tartışmada şüphelinin silahına sarıldığı, boğuşma sırasında kişinin bacağına ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak uzaklaştığı görülüyor.